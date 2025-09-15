karan kundrra tejaswwi prakash share pics from their singapur trip see here करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने शेयर की सिंगापुर वेकेशन की तस्वीरें, यूजर्स बोले-शादी कब कर रहे हो?
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने शेयर की सिंगापुर वेकेशन की तस्वीरें, यूजर्स बोले-शादी कब कर रहे हो?

टीवी के सवसे पॉपुलर कपल में से एक तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा इन दिनों वेकेशन पर हैं। दोनों एक्टर्स ने अपने फैंस के साथ अपनी इस ट्रिप से तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में दोनों एन्जॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस इस जोड़ी को पसंद करते आए हैं और अब शादी के बारे में पूछ रहे हैं। 

Usha ShrivasMon, 15 Sep 2025 09:35 PM
1/8

तेजस्वी और करण की वेकेशन

हाल में दोनों सिंगापुर गए थे। अब एक बार फिर दोनों ने अपने वेकेशन से रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं।

2/8

करण और तेजस्वी

करण और तेजस्वी ने सिंगापुर ट्रिप की नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में तेजस्वी और करण सिंगापुर के फेमस बे गार्डन में नजर आ रहे हैं दोनों पोज़ करते दिख रहे हैं।

3/8

करण और तेजस्वी

इस तस्वीर में करण और तेजस्वी एक खूबसूरत घर के पार्क में खड़े हो कर पोज़ दे रहे हैं। तेजस्वी ने हर रंग की ड्रेस पहनी है। वहीं करण ब्लैक छींटों वाली शर्ट में नजर आ रहे हैं।

4/8

पोज देते दिखे दोनों

रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं दोनों। इन तस्वीरों पर फैंस इनकी शादी की डेट के बारे में पूछ रहे हैं।

5/8

केव के बाहर आए नजर

ये केव जैसी दिखने वाली जगह के सामने तेजस्वी और करण तस्वीरों के लिए पोज देते दिख रहे हैं।

6/8

बेस्ट जोड़ी

सोशल मीडिया यूजर्स तेजस्वी और करण की जोड़ी को बेस्ट बता रहे हैं। हाल में खबरें सामने आई थी दोनों शादी करने वाले हैं।

7/8

लव स्टोरी

ये तस्वीर किसी मॉल की लग रही है। वैसे दोनों की लव स्टोरी बिग बॉस 15 में शुरू हुई थी। तब से लेकर अभी तक ये जोड़ी एक दूसरे के साथ हैं।

8/8

रोके की खबर

हाल में करण और तेजस्वी की तस्वीरें सामने आई थीं। बताया गया था कि वो तस्वीरें दोनों के रोके की हैं। और दोनों जल्द शादी कर सकते हैं। हालांकि, दोनों ने इस मामले पर चुप्पी साधी

