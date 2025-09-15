करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने शेयर की सिंगापुर वेकेशन की तस्वीरें, यूजर्स बोले-शादी कब कर रहे हो?

हाल में दोनों सिंगापुर गए थे। अब एक बार फिर दोनों ने अपने वेकेशन से रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं।
करण और तेजस्वी ने सिंगापुर ट्रिप की नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में तेजस्वी और करण सिंगापुर के फेमस बे गार्डन में नजर आ रहे हैं दोनों पोज़ करते दिख रहे हैं।
इस तस्वीर में करण और तेजस्वी एक खूबसूरत घर के पार्क में खड़े हो कर पोज़ दे रहे हैं। तेजस्वी ने हर रंग की ड्रेस पहनी है। वहीं करण ब्लैक छींटों वाली शर्ट में नजर आ रहे हैं।
रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं दोनों। इन तस्वीरों पर फैंस इनकी शादी की डेट के बारे में पूछ रहे हैं।
ये केव जैसी दिखने वाली जगह के सामने तेजस्वी और करण तस्वीरों के लिए पोज देते दिख रहे हैं।
सोशल मीडिया यूजर्स तेजस्वी और करण की जोड़ी को बेस्ट बता रहे हैं। हाल में खबरें सामने आई थी दोनों शादी करने वाले हैं।
ये तस्वीर किसी मॉल की लग रही है। वैसे दोनों की लव स्टोरी बिग बॉस 15 में शुरू हुई थी। तब से लेकर अभी तक ये जोड़ी एक दूसरे के साथ हैं।
हाल में करण और तेजस्वी की तस्वीरें सामने आई थीं। बताया गया था कि वो तस्वीरें दोनों के रोके की हैं। और दोनों जल्द शादी कर सकते हैं। हालांकि, दोनों ने इस मामले पर चुप्पी साधी