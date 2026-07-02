बालकनी में स्विमिंग पूल और घर में छिपा हुआ बाथटब, बेहद शानदार है करण-तेजस्वी का घर

बाथटब

करण के घर में सेल्फ पर काफी सारी किताबें देखने को मिलीं। उसी सेल्फ के दरवाजे के पीछे एक छोटा सा बाथरूम है। उस बाथरूम में एक बाथटब रखा है। सेल्फ और बाथरूम का दरवाजा इस कदर एक दूसरे से जुड़े हैं कि अगर नहीं बताया जाए तो पता नहीं चले कि उस सेल्फ में एक दरवाजा है।