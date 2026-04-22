पिता का सपना पूरा करने के लिए बेटे ने बनाई ये बिग बजट फिल्म, पानी की तरह बहाया पैसा, हो गई थी फ्लॉप

अगर आप फिल्मों की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं तो हम आपको आज बॉलीवुड की एक ऐसी बिग बजट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी।
ये फिल्म थी साल 2019 में रिलीज हुई कलंक। कलंक का सपना करण जौहर के पिता यश जौहर ने साल 2003 में देखा था। फिल्म की रिलीज के वक्त करण जौहर ने बताया था कि उन्होंने अपने पिता से इस फिल्म की कहानी शेयर की थी क्योंकि उन्हें उस सब्जेक्ट की जानकारी थी। इसके बाद कलंक यश जौहर का ड्रीम प्रोजेक्ट बन गई थी।
साल 2003 में यश जौहर के लिए कलंक एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन साल 2004 में यश जौहर का निधन हो गया और ये फिल्म तब नहीं बन पाई।
पिता के निधन से दुखी करण जौहर के अंदर इस फिल्म को बनाने की हिम्मत नहीं आ रही थी। यही वजह है कि फिल्म को रिलीज होने में 16 साल लग गए।
करण जौहर ने तय किया कि वो अपने पिता का सपना पूरा करेंगे और कलंक को बनाने का फैसला किया। धर्मा प्रोडक्शन के लिए कलंक सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। फिल्म से जुड़े थे करण जौहर के इमोशन्स।
करण जौहर की ये फिल्म एक मल्टी-स्टारर फिल्म थी। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चला पाने में फेल रही। फिल्म एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई।
फिल्म पर करण जौहर ने पानी की तरह पैसा बहाया। boxofficeindia.com के मुताबिक, इस फिल्म का बजट करीब 137 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 95.32 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) कमाए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई।
कलंक में माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में म्यूजिक प्रीतम का था और गानों के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे।