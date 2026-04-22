पिता का सपना पूरा करने के लिए बेटे ने बनाई ये बिग बजट फिल्म, पानी की तरह बहाया पैसा, हो गई थी फ्लॉप

कलंक

ये फिल्म थी साल 2019 में रिलीज हुई कलंक। कलंक का सपना करण जौहर के पिता यश जौहर ने साल 2003 में देखा था। फिल्म की रिलीज के वक्त करण जौहर ने बताया था कि उन्होंने अपने पिता से इस फिल्म की कहानी शेयर की थी क्योंकि उन्हें उस सब्जेक्ट की जानकारी थी। इसके बाद कलंक यश जौहर का ड्रीम प्रोजेक्ट बन गई थी।