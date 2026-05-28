करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की 7 सबसे जयादा कमाई करने वाली फिल्में, रणबर कपूर की ये मूवी है नंबर-1 पर

ब्रह्मास्त्र: पार्ट 1-शिवा

साल 2022 में आई 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट 1-शिवा' में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। ब्रह्मास्त्र फिल्म मुख्य किरदार शिवा (रणबीर कपूर) पर केंद्रित है, जो एक अनाथ है और जिसे दिव्य दृष्टियां प्राप्त होती हैं और अग्नि से उसका एक अनोखा रिश्ता है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की इस फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ने शानदार 431 करोड़ रुपये की कमाई की। आईएमडीबी पर इसे 5.6 रेटिंग मिली है।