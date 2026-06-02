कपूर परिवार के नाम हैं ये 7 दिलचस्प रिकॉर्ड, आखिरी वाला सुनकर लगेगा जोर का झटका

कपूर परिवार के नाम हैं ये 7 दिलचस्प रिकॉर्ड

बॉलीवुड के 'कपूर खानदान' को इंडस्ट्री की 'फर्स्ट फैमिली' भी कहा जाता है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक इस परिवार का फिल्ममेकिंग और एक्टिंग से बहुत पुराना नाता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 7 रिकॉर्ड हैं जो इस परिवार के नाम पर दर्ज हैं? चलिए जानते हैं।