'भारत भाग्य विधाता' रिलीज के पहले कंगना रनौत का लेटेस्ट फोटोशूट वायरल, गुजराती लुक में दिखीं बला की खूबसूरत

बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। कंगना अपनी फिल्म के प्रमोशन में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं।
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' आज यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की रिलीज को लेकर कंगना के फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में कंगना एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर सुर्खियों में हैं।
'भारत भाग्य विधाता' रिलीज से पहले कंगना फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचीं। जहां पर उन्होंने उम्मेद भवन पैलेस का भ्रमण किया और मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित मां चामुंडा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
साथ ही उन्होंने रातानाडा के गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना कर देश की सुख-समृद्धि तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
इस दौरान कंगना ने अपने लुक की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। कंगना ने ग्रैंड प्रीमियर पर बेहद ही खूबसूरत रेड कलर एंड व्हाइट कलर की प्रिंटेड साड़ी पहनी, जिसे उन्होंने गुजराती स्टाइल में ड्रेप किया।
इस साड़ी के साथ कंगना ने गले में चोकर हार और कान में झुमके पहने। वहीं, बालों को उन्होंने गजारा लगाया है, जो उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है।
बता दें कि कंगना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं। इस पर कमेंट कर फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।