'भारत भाग्य विधाता' रिलीज के पहले कंगना रनौत का लेटेस्ट फोटोशूट वायरल, गुजराती लुक में दिखीं बला की खूबसूरत

आज रिलीज हो रही है 'भारत भाग्य विधाता'

कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' आज यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की रिलीज को लेकर कंगना के फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में कंगना एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर सुर्खियों में हैं।