Kangana Ranaut Rejected Salman Khan This Movie Later Done By Anushka Sharma And Film Was Blockbuster कंगना रनौत ने सलमान खान की इस मूवी को छोड़ा, अनुष्का शर्मा ने लपका और बदल गई किस्मत
कंगना रनौत ने सलमान खान की इस मूवी को छोड़ा, अनुष्का शर्मा ने लपका और बदल गई किस्मत

कंगना रनौत ने अपने करियर में वैसे कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन एक फिल्म थी जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। वहीं जब वो मूवी रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।

Sushmeeta SemwalFri, 22 Aug 2025 09:37 AM
1/7

कंगना रनौत और सलमान खान

सलमान खान एक ऐसे स्टार हैं जिनके साथ हर एक्ट्रेस काम करना चाहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगना रनौत ने उनके साथ एक फिल्म करने से मना कर दिया था। वहीं जब अनुष्का शर्मा ने वही फिल्म की तो रिलीज के बाद उन्हें बड़ी सक्सेस मिली क्योंकि मूवी ब्लॉकबस्टर थी।

2/7

सुल्तान फिल्म

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है सुल्तान। सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक है सुल्तान। सुल्तान में सलमान खान और अनुष्का शर्मा लीड रोल में थीं।

3/7

कंगना रनौत

आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक कंगना ने आदित्य चोपड़ा को बताया कि वह किसी खान के साथ काम नहीं कर सकती हैं। आदित्य को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कंगना ने जब मीडिया से कहा कि वह किसी खान के साथ काम नहीं करना चाहती हैं इसलिए उन्होंने फिल्म रिजेक्ट की। आदित्य इसे सुनकर काफी नाराज हो गए थे।

4/7

मृणाल को भी हुआ था ऑफर

वहीं सलमान ने एक बार बताया था कि उन्होंने मृणाल ठाकुर को भी इस रोल के लिए सोचा था। डायरेक्टर अली अब्बास जफर, मृणाल को लेकर उनके फार्महाउस भी आए थे।

5/7

मृणाल ने बताई थी यह वजह

सलमान ने फिर कहा था कि मृणाल का लुक हालांकि रेसलर से मैच नहीं कर रहा था, अनुष्का भी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। मृणाल ने कहा था कि उन्होंने काफी वजन कम कर लिया था इसलिए वह उस पार्ट के लिए फिट नहीं हो पाई थीं।

6/7

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सुल्तान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने भारत में 300.45 करोड़ और वर्ल्डवाइड 607.84 करोड़ की कमाई की थी।

7/7

सलमान की दूसरी फिल्म 300 करोड़ प्यार

बता दें कि सुल्तान, सलमान की दूसरी और बॉलीवुड की तीसरी फिल्म थी जिसने 300 करोड़ का मार्क क्रॉस किया था।

