कंगना रनौत को दिलजीत दोसांझ से नहीं कोई दिक्कत, बताया क्या कभी करेंगी मुलाकात?

जब कंगना और दिलजीत के बीच छिड़ी थी बहस

कंगना रनौत और दिलजीत की जब भी बात होती है लोगों को साल 2020-21 का वो वक्त याद आता है जब देश में किसानों का प्रदर्शन चल रहा था और कंगना रनौत और दिलजीत सोशल मीडिया पर एक दूसरे को भला-बुरा कह रहे थे।