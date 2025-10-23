Hindustan Hindi News
कंगना रनौत का सरकारी घर नहीं है किसी महल से कम, एक-एक कोने को सजाया अयोध्या जैसा सुंदर

कंगना रनौत का यह घर आम नहीं है, बल्कि 100 साल पुरानी विरासत है। ये एमपी हाउस है, जिसे सरकार ने कंगना को दिया है।

Priti KushwahaThu, 23 Oct 2025 02:16 PM
कंगना रनौत का सरकारी घर नहीं है किसी महल से कम

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खुद को एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक नेता के तौर पर भी साबित किया। कंगना ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। कंगना ने हाल ही में अपना दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने अपने सरकारी घर के एक-एक कोने की झलक दिखाई है।

कंगना रनौत

कंगना रनौत ने दिवाली पर अपने सरकारी घर को जिस खूबसूरती से सजाया वो वाकई में देखने लायक था। उन्होंने अपने घर को अयोध्या सा सुंदर बना दिया था।

घर का मुख्य द्वार

कंगना ने अपने घर के मुख्य द्वार को फूलों से बने लाल, गुलाबी और सफेद संग के हैवी तोरण से सजाया। जो वाकई में बेहद खूबसूरत लग रहा है।

घर का मंदिर

कंगना के घर का मंदिर भी बेहद सुंदर है। दिवाली के मौके पर कंगना ने अपने मंदिर को अपने हाथों से सजाया। यही नहीं एक्ट्रेस ने खुद रंगोली भी बनाई।

नहीं हट रही नजरें

कंगना के मंदिर में इंडियन रीति-रिवाज की सारी चीजें नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग कंगना के इस मंदिर की खुलकर तारीफ कर रहे हैं।

खूबसूरत डायनिंग टेबल

कंगना ने अपने घर के डायनिंग एरिया की भी झलक दिखाई। उनका डायनिंग टेबल बेहद सिंपल और इंडियन स्टाइल से सजा है।

कंगना ने पहनी पटोला साड़ी

कंगना रनौत के लुक की बात करें तो वो पूरी तरह से इंडियन लुक में नजर आईं। वो इन दिनों स्वदेशी कपड़ों को प्रमोट कर रही है। ऐसे में एक्ट्रेस ने गुजरात की फेमस पटोला साड़ी पहनी थी।

100 साल पुराना घर

कंगना रनौत का यह घर आम नहीं है, बल्कि 100 साल पुरानी विरासत है। ये एमपी हाउस है, जिसे सरकार ने कंगना को दिया है। इसी साल अक्षय तृतीया के मौके पर कंगना ने घर में कदम रखा था।

