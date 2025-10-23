कंगना रनौत का सरकारी घर नहीं है किसी महल से कम, एक-एक कोने को सजाया अयोध्या जैसा सुंदर

कंगना रनौत का सरकारी घर नहीं है किसी महल से कम

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खुद को एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक नेता के तौर पर भी साबित किया। कंगना ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। कंगना ने हाल ही में अपना दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने अपने सरकारी घर के एक-एक कोने की झलक दिखाई है।