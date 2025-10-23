कंगना रनौत का सरकारी घर नहीं है किसी महल से कम, एक-एक कोने को सजाया अयोध्या जैसा सुंदर

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खुद को एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक नेता के तौर पर भी साबित किया। कंगना ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। कंगना ने हाल ही में अपना दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने अपने सरकारी घर के एक-एक कोने की झलक दिखाई है।
कंगना रनौत ने दिवाली पर अपने सरकारी घर को जिस खूबसूरती से सजाया वो वाकई में देखने लायक था। उन्होंने अपने घर को अयोध्या सा सुंदर बना दिया था।
कंगना ने अपने घर के मुख्य द्वार को फूलों से बने लाल, गुलाबी और सफेद संग के हैवी तोरण से सजाया। जो वाकई में बेहद खूबसूरत लग रहा है।
कंगना के घर का मंदिर भी बेहद सुंदर है। दिवाली के मौके पर कंगना ने अपने मंदिर को अपने हाथों से सजाया। यही नहीं एक्ट्रेस ने खुद रंगोली भी बनाई।
कंगना के मंदिर में इंडियन रीति-रिवाज की सारी चीजें नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग कंगना के इस मंदिर की खुलकर तारीफ कर रहे हैं।
कंगना ने अपने घर के डायनिंग एरिया की भी झलक दिखाई। उनका डायनिंग टेबल बेहद सिंपल और इंडियन स्टाइल से सजा है।
कंगना रनौत के लुक की बात करें तो वो पूरी तरह से इंडियन लुक में नजर आईं। वो इन दिनों स्वदेशी कपड़ों को प्रमोट कर रही है। ऐसे में एक्ट्रेस ने गुजरात की फेमस पटोला साड़ी पहनी थी।
कंगना रनौत का यह घर आम नहीं है, बल्कि 100 साल पुरानी विरासत है। ये एमपी हाउस है, जिसे सरकार ने कंगना को दिया है। इसी साल अक्षय तृतीया के मौके पर कंगना ने घर में कदम रखा था।