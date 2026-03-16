कादर खान ने लिखी थीं अमिताभ बच्चन के करियर की ये 7 बेस्ट फिल्में, एक फिल्म के सीन ने तो कर दिया था इमोशनल

मुकद्दर का सिकंदर

1978 में आई अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मुकद्दर का सिकंदर अपने दमदार डायलॉग और कहानी के लिए याद की जाती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, राखी और विनोद खन्ना जैसे एक्टर्स थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1 करोड़ में बनी इस फिल्म में 25 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी कादर खान की कलम से निकली थी।