कभी अलविदा ना कहना पर बन रही वेब सीरीज, करण जौहर ने कहा- जल्द होगी रिलीज

20 साल बाद फिल्म लेकर आ रहे

अब 20 साल बाद करण जौहर इस फिल्म को वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वह एक सीरीज के तौर पर फिल्म को लेकर आ रहे हैं। करण ने लिखा, हम इसे एक लंबी सीरीज के तौर पर ला रहे हैं। इस फिल्म के रूट्स 2006 के हैं। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब लोगों के ओपीनियन डिवाइड हो गए थे।