हिंदी में हैं ये 8 K Drama, 8 से ज्यादा हैं इनकी IMDb रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर कर रही हैं ट्रेंड

Good K drama: अब आपको के-ड्रामा देखने के लिए सबटाइटल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स पर ऐसी कई सारी सीरीज हैं जो हिंदी में हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।

Vartika TolaniFeb 05, 2026 09:47 pm IST
के ड्रामा

पिछले कुछ सालों में भारत में 'के-ड्रामा' (K-Drama) का क्रेज इस कदर बढ़ा है कि अब घर-घर में लोग कोरियन स्टार्स के दीवाने हैं। लेकिन अक्सर भाषा की वजह से कई लोग इन बेहतरीन कहानियों का लुत्फ नहीं उठा पाते थे। आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाते हुए नेटफ्लिक्स (Netflix) ने अपने सबसे लोकप्रिय और वर्ल्ड-फेमस कोरियन शोज को हिंदी में डब कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि नेटफ्लिक्स पर कौन कौन-सी सीरीज हिंदी में है।

क्वीन ऑफ टियर्स (Queen of Tears)

क्वीन ऑफ टियर्स (Queen of Tears) में हांग हे-इन (किम जी-वोन) और बेक ह्यून-वू (किम सू-ह्यून) की कहानी दिखाई गई है। हे-इन 'क्वींस ग्रुप' नाम के एक विशाल साम्राज्य की वारिस होती है। हांग हे-इन को 'डिपार्टमेंटल स्टोर की रानी' कहा जाता है। वहीं बेक ह्यून-वू एक साधारण गांव का लड़का होता है जो अपनी मेहनत से वकील बनता है। दोनों को प्यार होता है और वे शादी कर लेते हैं।

वेन लाइफ गिव्स यू टेंजरिन्स (When Life Gives You Tangerines)

वेन लाइफ गिव्स यू टेंजरिन्स (When Life Gives You Tangerines) में 1950 के दशक के 'जेजू आइलैंड' की कहानी दिखाई गई है। ए-सून (IU) एक विद्रोही स्वभाव की लड़की होती है। वह गरीब रहती है इसलिए स्कूल नहीं जा पाती है। लेकिन उसका सपना एक लेखक बनने का होता है। वह अपनी भावनाओं को छिपाती नहीं और हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करती है। वहीं दूसरी ओर है ग्वान-शिक (पार्क बो-गम) होता है जो एक बेहद शांत, मेहनती और अनुशासित युवक होता। वह बहुत ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ए-सून के लिए उसका प्यार 'इबादत' जैसा है। शो इन दोनों के बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक के सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाता है।

द ग्लोरी (The Glory)

द ग्लोरी (The Glory) में मून डोंग-यून (सोंग ह्ये-क्यो) की कहानी दिखाई गई है, जिसका सपना आर्किटेक्ट बनने का होता है। लेकिन हाई स्कूल में अमीर और रसूखदार सहपाठियों का समूह उसका जीवन नरक बना देता है। वे उसे सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करते थे। के-ड्रामा में अक्सर स्कूल की मस्ती दिखाई जाती है, लेकिन 'द ग्लोरी' ने इसकी डार्क साइड को दिखाया है।

विंसेंजो (Vincenzo)

विंसेंजो (Vincenzo) में विंसेंजो कासानो (सोंग जोंग-की) की कहानी दिखाई गई, जो कम उम्र में इटली चला गया और वहां एक माफिया परिवार का 'कौंसिलियरी' (कानूनी सलाहकार और दायां हाथ) बन गया। अपने बॉस की मौत के बाद, वह कोरिया वापस लौटता है। उसका मकसद नेक नहीं, बल्कि 'ग्यूमगा प्लाजा' नाम की एक पुरानी बिल्डिंग के नीचे छिपे हुए टनों सोने को निकालना होता है। लेकिन वहां उसका सामना 'बेबेल ग्रुप' नाम की एक बेहद भ्रष्ट और क्रूर कंपनी से होता है। विंसेंजो, जो खुद एक अपराधी है, इन सफेदपोश अपराधियों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने का फैसला करता है। आमतौर पर माफिया शोज बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन 'विंसेंजो' अपनी डार्क कॉमेडी के लिए जाना जाता है।

इट्स ओके टू नॉट बी ओके (It's Okay to Not Be Okay)

इट्स ओके टू नॉट बी ओके (It's Okay to Not Be Okay) की कहानी फेयरीटेल जैसी है, लेकिन साइकोलॉजिकल टच के साथ। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। इसमें को मून-यंग (प्रसिद्ध लेखिका जिसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है) और मुन गैंग-ताइ (एक वार्ड बॉय जो अपने ऑटिस्टिक भाई की देखभाल करता है) की मुलाकात होती है। को मून-यंग को मुन गैंग-ताइ से प्यार हो जाता है और फिर वह उसको पाने के लिए अपने होम टाउन वापस आती है।

बिजनेस प्रपोजल (Business Proposal)

अगर आप भारी-भरकम ड्रामे से ब्रेक चाहते हैं, तो बिजनेस प्रपोजल (Business Proposal) आपके लिए है। यह कहानी है शिन हा-री की जो अपनी अमीर सहेली की जगह एक ब्लाइंड डेट पर जाती है ताकि वह उस लड़के को भगा सके, लेकिन वह लड़का उसकी अपनी कंपनी का CEO, कांग ते-मू निकलता है। अब आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

