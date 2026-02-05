हिंदी में हैं ये 8 K Drama, 8 से ज्यादा हैं इनकी IMDb रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर कर रही हैं ट्रेंड

विंसेंजो (Vincenzo)

विंसेंजो (Vincenzo) में विंसेंजो कासानो (सोंग जोंग-की) की कहानी दिखाई गई, जो कम उम्र में इटली चला गया और वहां एक माफिया परिवार का 'कौंसिलियरी' (कानूनी सलाहकार और दायां हाथ) बन गया। अपने बॉस की मौत के बाद, वह कोरिया वापस लौटता है। उसका मकसद नेक नहीं, बल्कि 'ग्यूमगा प्लाजा' नाम की एक पुरानी बिल्डिंग के नीचे छिपे हुए टनों सोने को निकालना होता है। लेकिन वहां उसका सामना 'बेबेल ग्रुप' नाम की एक बेहद भ्रष्ट और क्रूर कंपनी से होता है। विंसेंजो, जो खुद एक अपराधी है, इन सफेदपोश अपराधियों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने का फैसला करता है। आमतौर पर माफिया शोज बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन 'विंसेंजो' अपनी डार्क कॉमेडी के लिए जाना जाता है।