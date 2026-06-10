टीवी की इस स्टार ने शादी में झेली मारपीट, पिता ने जबरदस्ती करवाया था 11 साल बड़े लड़के से निकाह

पति को मिली बच्चों की कस्टडी

पुलिस स्टेशन में अलीफिया के पति ने उनपर भद्दे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अलीफिया शराब पीती हैं, उन्हें खराब कैरेक्टर की औरत बताया। हालांकि, पुलिस ने साफ किया अलीफिया ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा की है। पुलिस में शिकायत के बाद उनके पति ने उनका पासपोर्ट उन्हें लौटाया और अलीफिया करीब 10 साल बाद भारत लौट पाईं। अलीफिया अपने बच्चों के साथ भारत लौटी थीं। अलीफिया के बच्चे अब उनके साथ नहीं रहते हैं। उनके पति ने कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। वो केस करीब 12 साल तक चला जिसके बाद बच्चों की कस्टडी अलीफिया के पति को मिल गई।