नहीं पता होंगे जूनियर एनटीआर के ये 7 हिडेन टैलेंट, जानिए क्या है साउथ के सुपरस्टार का असली नाम

जूनियर एनटीआर के बारे में नहीं पता होंगी ये 7 बातें

साउथ के सुपरस्टार एक्टर जूनियर एनटीआर आज बुधवार को अपना 42वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजामौली की फिल्म RRR के बाद जूनियर एनटीआर नेशनल फेम बन गए थे। हालांकि साउथ में उनकी लोकप्रियता शुरू से ही काफी ज्यादा रही है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानेंगे जूनियर एनटीआर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, जो आपको शायद ही पहले पता रही होंगी।