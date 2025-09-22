Jolly LLB 3 Box Office First Weekend Collection Records Surpass 7 Akshay Kumar Movies Jolly LLB 3 ने तोड़े इन 10 फिल्मों के रिकॉर्ड, अक्षय कुमार की ये आइकॉनिक फिल्में भी रहीं पीछे
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनJolly LLB 3 ने तोड़े इन 10 फिल्मों के रिकॉर्ड, अक्षय कुमार की ये आइकॉनिक फिल्में भी रहीं पीछे

Jolly LLB 3 ने तोड़े इन 10 फिल्मों के रिकॉर्ड, अक्षय कुमार की ये आइकॉनिक फिल्में भी रहीं पीछे

Jolly LLB 3 Box Office First Weekend Records: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले ही वीकेंड में कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं, जिनसे यह पीछे रह गई।

Puneet ParasharMon, 22 Sep 2025 06:01 AM
1/9

जॉली एलएलबी 3 ने तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

Jolly LLB 3 Box Office Records: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 को बॉक्स ऑफिस पर काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने पहले ही वीकेंड में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और शुरुआती 3 दिनों में इसने लगातार ग्रोथ दिखाई है। फिल्म कमाई के मामले में अभी तक अक्षय कुमार की किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है? चलिए जानते हैं।

2/9

कितनी हुई अभी तक की कमाई

बीते रविवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद जॉली एलएलबी 3 की अभी तक का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 53 करोड़ 50 लाख रुपये हो चुका है।

3/9

जॉली-3 ने लगातार दिखाई ग्रोथ

ओपनिंग डे पर 12 करोड़ 50 लाख रुपये कमाने के बाद दूसरे दिन इसने 60% की ग्रोथ दिखाई थी और फिर रविवार को भी कमाई का आंकड़ा लगातार ऊपर गया।

4/9

अक्षय की इन फिल्मों को पछाड़ा

अक्षय कुमार की टॉप फिल्मों की बात करें तो जॉली एलएलबी 3 (53 करोड़ 50 लाख) अभी तक 'हाउसफुल-3' का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। साल 2016 में आई इस फिल्म ने पहले वीकेंड में 53.31 करोड़ रुपये कमाए थे।

5/9

जॉली-2 का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड

जॉली एलएलबी 3 कमाई के मामले में साल 2017 में आई 'जॉली एलएलबी-2' का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इसका फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन 50 करोड़ 46 लाख रुपये रहा था।

6/9

रियल लाइफ बेस्ड मूवी को किया बीट

अक्षय कुमार की रियल लाइफ बेस्ड मूवी 'रुस्तम' ने पहले वीकेंड में 50.42 करोड़ रुपये कमाए थे। इस तरह इसे भी फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन के मामले में जॉली एलएलबी 3 ने पछाड़ दिया है।

7/9

हाउसफुल सीरीज भी रही पीछे

साल 2019 में आई हाउसफुल (29.80 करोड़), हाउसफुल-2 (42.50 करोड़) और हाउसफुल-4 (46.50 करोड़) भी अक्षय-अरशद की जॉली एलएलबी-3 से पीछे ही रही हैं।

8/9

इन आइकॉनिक फिल्मों को भी पछाड़ा

पैडमैन (40.05 करोड़), खिलाड़ी 786 (34.30 करोड़), टॉयलेट एक प्रेम कथा (51.45 करोड़) और सम्राट पृथ्वीराज (39.40 करोड़) भी फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन के मामले में जॉली एलएलबी-3 से बहुत पीछे हैं।

9/9

नहीं तोड़ पाई इनके रिकॉर्ड

लेकिन अक्षय कुमार की कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें जॉली एलएलबी-3 टक्कर नहीं दे पाई और उनसे पीछे रह गईं। इस लिस्ट में हाउसफुल-5 (81.85 करोड़), केसरी (78.07 करोड़), सूर्यवंशी (77.08 करोड़), गोल्ड (70.05 करोड़) और राम सेतु (55.48 करोड़) जैसे नाम शामिल हैं।

Jolly LLB 3