Jolly LLB 3 ने तोड़े इन 10 फिल्मों के रिकॉर्ड, अक्षय कुमार की ये आइकॉनिक फिल्में भी रहीं पीछे

जॉली एलएलबी 3 ने तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

Jolly LLB 3 Box Office Records: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 को बॉक्स ऑफिस पर काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने पहले ही वीकेंड में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और शुरुआती 3 दिनों में इसने लगातार ग्रोथ दिखाई है। फिल्म कमाई के मामले में अभी तक अक्षय कुमार की किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है? चलिए जानते हैं।