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जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देखिए ये 9 धांसू एक्शन, हॉरर थ्रिलर फिल्में, कहानी उड़ा देगी होश, IMDb पर शानदार रेटिंग

JioHotstar Hindi Dubbed Films: जियो हॉटस्टार पर शानदार इंग्लिश फिल्मों का डब किया हुआ हिंदी वर्जन मौजूद है। अगर सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम और साइंस फिक्शन जैसी फिल्में देखने का मन है तो इस लिस्ट को देख सकते हैं। शानदार फिल्मों के सुझाव हैं। ये फिल्में आपको लंबे समय तक याद रहेंगी।

Usha ShrivasApr 13, 2026 04:55 pm IST
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जियो हॉटस्टार की बेस्ट हिंदी डब फिल्में

जियो हॉटस्टार पर मौजूद हैं ये शानदार इंग्लिश फिल्में। इन्हें हिंदी में भी देखा जा सकता है। इसमें क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर और साइंस फिक्शन फिल्में शामिल हैं।

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ओल्ड

साल 2021 में फिल्म ओल्ड आई थी। ये एक हॉरर फिल्म है जिसकी मिस्ट्री आपको हैरान करती है। फिल्म की कहानी एक परिवार और टूरिस्ट पर बेस्ड है। इस फिल्म को IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली हुई है।

3/10

40 एकड़

साल 2024 में आई ये एक सर्वाइवल मूवी है। फिल्म की कहानी एक एक्स सोल्जर और उसकी जमीन पर बेस्ड है। इस फिल्म को IMDB पर 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। IMDb पर इस फिल्म को 6.3 की रेटिंग मिली हुई है।

4/10

लिमिटलेस

नाम की एक फिल्म साल 2011 में आई थी। इस साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी एक ऐसे फेल राइटर की है जिसे एक दवाई मिलती है और उस दवाई को खाने के बाद वो एक ही दिन में किताबें लिख देता है। IMDB पर 7.4 की रेटिंग के साथ ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है।

5/10

ब्लैक बैग

साल 2025 की फिल्म ब्लैक बैग एक मजेदार स्पाई थिलर है जो आपको कुर्सी से बांधे रखती है। इस फिल्म की कहानी दो सीनियर इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। IMDB पर फिल्म को 6.7 इ रेटिंग मिली हुई है।

6/10

स्पीक नो ईविल&nbsp;

साला 2024 में स्पीक नो ईविल नाम की इंग्लिश फिल्म आई थी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है जो डेनिस और डच परिवार के बीच की कहानी है। IMDB पर इस फिल्म को 6.8 की रेटिंग मिली हुई है। फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देखी जा सकती है।

7/10

फायर स्टार्टर

साल 2022 में फिल्म फायर स्टार्टर आई थी। ये एक हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म है जिसकी कहानी हैरान करती है। फिल्म के चार्ली मैगी नाम की बच्ची पर रची गई है। इस फिल्म को IMDb पर 5 की रेटिंग मिली हुई है।

8/10

द हंट

2020 में आई एक फिल्म द हंट एक डार्क कॉमेडी एक्शन थ्रिलर है। इस फिल्म कुछ लोगों को इंसानों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली हुई है।

9/10

Osiris

ओसिरिस नाम की एक फिल्म है जो साल 2025 में आई थी। इस फिल्म में कुछ लोग एक अजीब जगह फंस जाते हैं। फिल्म को IMDB पर 5 की रेटिंग मिली है।

10/10

फ्रीकी

साल 2020 में आई फिल्म फ्रीकी की कहानी दो लोगों पर बेस्ड हैं जिनकी आत्माएं .एक दूसरे में समा जाती है। इस हॉरर फिल्म की कहानी मजेदार है। इसे IMDB पर 6.3 की रेटिंग मिली हुई है।

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