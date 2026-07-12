हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये 7 फिल्में-सीरीज, तो चुन लीजिए अपने लिए बेस्ट बिन्ज वॉच

हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही टॉप 7 फिल्में और सीरीज

जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारत ने खुली बाहों से स्वीकार किया है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर हॉटस्टार का नाम आता है। क्रिकेट के दीवानों से लेकर सीरियल देखने वालों तक, और फिल्मों के शौकीनों से लेकर मार्वल के जबरा फैन्स तक, जियो हॉटस्टार ओटीटी के मामले में भारतीय दर्शकों की पहली पसंद है। इस हफ्ते इंडियन्स इस प्लेटफॉर्म पर क्या कॉन्टेंट एन्जॉय कर रहे हैं? चलिए जानते हैं टॉप 7 की लिस्ट।