हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये 7 फिल्में-सीरीज, तो चुन लीजिए अपने लिए बेस्ट बिन्ज वॉच

जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारत ने खुली बाहों से स्वीकार किया है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर हॉटस्टार का नाम आता है। क्रिकेट के दीवानों से लेकर सीरियल देखने वालों तक, और फिल्मों के शौकीनों से लेकर मार्वल के जबरा फैन्स तक, जियो हॉटस्टार ओटीटी के मामले में भारतीय दर्शकों की पहली पसंद है। इस हफ्ते इंडियन्स इस प्लेटफॉर्म पर क्या कॉन्टेंट एन्जॉय कर रहे हैं? चलिए जानते हैं टॉप 7 की लिस्ट।
तो कहानी दो दोस्तों की है जिनके स्वभाव और सोच में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जब वो साथ होते हैं तो हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। इस बार उन्हें डाटा से जुड़ी एक जंग जीतनी है। यह शो इस हफ्ते टॉप 7 की लिस्ट में नंबर वन पर है।
रियलिटी शोड के दीवानों ने इस शो को लिस्ट में नंबर 2 पर पहुंचा दिया है। बीते कई हफ्ते से यह हल्का फुल्का कॉमेडी शो टॉप 7 की लिस्ट में लगातार बना हुआ है।
अगर रोमांस और ड्रामा से लबरेज फिल्में देख-देखकर पक चुके हैं, तो देखिए कि प्यार में हार मिलने पर नफरत में कोई किस हद तक जा सकता है। जियो हॉटस्टार की यह ऑरिजनल सीरीज टॉप 7 की लिस्ट में नंबर 3 पर है।
रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म धुरंधर-2 अभी तक ओटीटी पर धमाल मचा रही है, अगर आपने यह मूवी अभी तक नहीं देखी है तो यही वक्त है। टॉप 7 की लिस्ट में यह नंबर 4 पर काबिज है।
अगर हॉरर और रोमांच से लबरेज कुछ देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपके लिए है। कहानी बचपन के चार दोस्तों की है, जो भूतिया जगहों और फर्जी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की पोल खोलते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा केस उनके सामने आता है, जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगा।
कहानी कर्जे में डूबे एक सर्विस बॉय की है, जो समंदर किनारे मौजूद एक आलीशान रिजॉर्ट को चुनौती देने खड़ा है। लेकिन पीछे की कहानी क्या है? और क्या वह अपनी यह लड़ाई जीत पाएगा?
यह कहानी इमोशन्स और एक्शन से लबरेज है। कहानी एक ऐसे बेटे की है, जो कभी IPS ऑफिसर था, लेकिन अब गैंग्सटर बन चुका है। वह जी जान से अपनी पुलिस ऑफिसर मां को एक खूंखार आतंकवादी से बचाने में जुटा है, जो उसकी जान लेना चाहता है।