जियो हॉटस्टार टॉप 10 में ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, लिस्ट में हॉरर मूवी का भी नाम

जियो हॉटस्टार टॉप 10 फिल्में और सीरीज

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 21 मई को कौन सी फिल्में और सीरीज टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में क्राइम से लेकर एक हॉरर मूवीज और शोज शामिल हैं।