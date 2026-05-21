जियो हॉटस्टार टॉप 10 में ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, लिस्ट में हॉरर मूवी का भी नाम

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 21 मई को कौन सी फिल्में और सीरीज टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में क्राइम से लेकर एक हॉरर मूवीज और शोज शामिल हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर क्राइम सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। सीरीज का सीजन 2 18 मई को ही रिलीज हुआ है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स का कॉमेडी कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 16 है। हाल ही में सीजन 16 का फिनाले हुआ है। शो को गुल्लु और कायरा ने जीता है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर अनिल कपूर का शो 24 है। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। ये शो साल 2013 में टीवी पर प्रसारित हुआ था।
लिस्ट में 5वें नंबर पर जापानी कार्टून डोरेमॉन है। डोरेमॉन लंबे वक्त से जियो हॉटस्टार टॉप 10 में बना हुआ है।
लिस्ट में छठे नंबर पर कन्नड़ भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म छूमंतर है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर जर्मन एरोटिक फिल्म आस्क मी व्हॉट यू वॉन्ट है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.1 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर अमेरिकी हॉरर कॉमेडी फिल्म हाउस ऑफ डार्कनेस है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर मलयालम भाषा की फिल्म वाझा 2 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर हॉटस्टार का रोमांटिक सोशल ड्रामा शो ठुकरा के मेरा प्यार है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।