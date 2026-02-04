हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में और सीरीज, लिस्ट में एक हॉरर कॉमेडी मूवी

अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स

लिस्ट में 5वें नंबर पर अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स सीरीज है। गेम ऑफ थ्रोन्स' से 90 साल पहले सेट की गई यह 6-एपिसोड की सीरीज सर डंकन (डंक) और उनके सहायक एगॉन टारगेरियन (एग) की रोमांचक यात्रा दिखाती है। सीरीज की रेटिंग 8.3 है।