हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में और सीरीज, लिस्ट में एक हॉरर कॉमेडी मूवी

जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और शोज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में रियलिटी शोज से लेकर एनिमेटेड शोज शामिल हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। हाल ही में शो के सीजन 3 का फिनाले हुआ है। 31 जनवरी से सीजन 3 का सेकेंड वर्जन शुरू हुआ है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर डेटिंग रियलिटी शो स्पिल्टिस्विला 16 है। इस सीजन की शुरुआत हाल ही में हुई है। सनी लियोनी और करण कुंद्रा इस सीजन को होस्ट कर रहे हैं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर तमिल-भाषा की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म लाल सलाम है। फिल्म में रजनीकांत नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म संक्रांतिकी वस्तुनम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स सीरीज है। गेम ऑफ थ्रोन्स' से 90 साल पहले सेट की गई यह 6-एपिसोड की सीरीज सर डंकन (डंक) और उनके सहायक एगॉन टारगेरियन (एग) की रोमांचक यात्रा दिखाती है। सीरीज की रेटिंग 8.3 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। इस सीरीज के 8 सीजन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर इसी साल रिलीज हुई सीरीज स्पेस जेन: चंद्रयान है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर मलयालम भाषा हॉरर कॉमेडी फिल्म सर्वम माया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो बिग बॉस है। शो के अबतक 19 सीजन आ चुके हैं। लास्ट सीजन के विनर गौरव खन्ना थे। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 3.6 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर जापानी कार्टून डोरेमॉन है। इस कार्टून की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।