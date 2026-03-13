Jio Hotstar: ये हैं जियो हॉटस्टार टॉप 10 ट्रेंडिंग, लिस्ट में 8.7 रेटिंग वाला रोमांटिक शो भी शामिल

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 13 मार्च को जो फिल्में और शोज ट्रेंड कर रहे हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में तीन रियलिटी शोज भी शामिल हैं। आइए जानते हैं लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में और शोज।
लिस्ट में पहले नंबर पर कलर्स के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स का नाम है। इस शो के तीन सीजन आ चुके हैं। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर प्रभास की फिल्म राजा साहब है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो इसी साल रिलीज हुई थी। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 3.3 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्प्लिट्सविला का सीजन 16 है। इस शो की शुरुआत इस साल जनवरी में हुई थी। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 3.8 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 है। फिल्म पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर रोमांटिक ड्रामा सीरीज संगमरमर है। सीरीज में कुल 17 एपिसोड्स हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर मुनव्वर फारूकी का रियलिटी शो द सोसाइटी का सीजन 2 है। इस सीरीज का हर रोज एक नया एपिसोड जियो हॉटस्टार पर आता है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। इस सीरीज के 8 सीजन है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर मलयालम भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म एंटनी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। फिल्म साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर जापानी कार्टून डोरेमॉन है। इस कार्टून की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर एरोटिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म आस्क मी वॉट यू वॉन्ट है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4 है।