Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनजियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही फिल्में-सीरीज, माधुरी की मूवी को छोड़ इनका शो नंबर 1

जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही फिल्में-सीरीज, माधुरी की मूवी को छोड़ इनका शो नंबर 1

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में और सीरीज देखना सबको पसंद है। अब हम आपको बताएंगे जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही टॉप 10 फिल्में और सीरीज के बारे में।

Sushmeeta SemwalJan 15, 2026 01:36 pm IST
1/11

जियो टॉप 10 ट्रेंडिंग

जियो हॉटस्टार पर कई फिल्में और शोज स्ट्रीम कर रहे हैं जिनमें से कुछ काफी पसंद किए गए हैं। अब आपतो बताते हैं जियो के टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में और शोज।

2/11

लाफ्टर शेफ सीजन 3

नंबर 1 पर जो है इस लिस्ट में वो है शो लाफ्टर शेफ सीजन 3 जिसमें कई टीवी स्टार्स नजर आ रहे हैं। इस शो के हर सीजन को काफी पसंद किया गया है।

3/11

स्प्लिटिसविला एक्स 6

दूसरे नंबर पर है स्प्लिटिसविला एक्स 6 जिसमें सनी लियोनी, करण कुंद्रा होस्ट हैं। वहीं निया शर्मा और उर्फी जावेद भी इस शो का हिस्सा हैं बतौर स्पेशल पोजिशन ना कि कंटेस्टेंट।

4/11

निकिता रॉय

तीसरे नंबर पर है निकिता रॉय फिल्म जो हाल ही में जियो पर स्ट्रीम हुई है। यह फिल्म सोनाक्षी सिन्हा की है।

5/11

मास जातरा

इसके बाद चौथे नंबर पर है फिल्म मास जातरा। इस तेलुगु फिल्म में रवि तनेजा और श्रीलीला अहम किरदार में हैं।

6/11

मिसेज देशपांडे

5वें नंबर पर हैं माधुरी दीक्षित की फिल्म मिसेज देशपांडे जो एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी।

7/11

&nbsp;गेम्स ऑफ थ्रोन्स

छठे नंबर पर पॉपुलर हॉलीवुड गेम्स ऑफ थ्रोन्स का 8वां सीजन जो साल 2018 में आया था।

8/11

अन्नत

इसके बाद आती है फिल्म अन्नत। इसमें 5 लोगों की स्टोरी को दिखाया है।

9/11

बिग बॉस

8वें नंबर पर है शो बिग बॉस। भले ही शो अभी आ नहीं रहा, लेकिन इसके पुराने एपिसोड्स को लोग देख रहे हैं।

10/11

डोरिमॉन&nbsp;

9वें नंबर पर है पॉपुलर कार्टून डोरिमॉन का तीसरा सीजन।

11/11

12वीं फेल

10वें नंबर पर है विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल।

Madhuri Dixit Sonakshi Sinha 12th fail