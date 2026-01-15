जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही फिल्में-सीरीज, माधुरी की मूवी को छोड़ इनका शो नंबर 1

जियो हॉटस्टार पर कई फिल्में और शोज स्ट्रीम कर रहे हैं जिनमें से कुछ काफी पसंद किए गए हैं। अब आपतो बताते हैं जियो के टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में और शोज।
नंबर 1 पर जो है इस लिस्ट में वो है शो लाफ्टर शेफ सीजन 3 जिसमें कई टीवी स्टार्स नजर आ रहे हैं। इस शो के हर सीजन को काफी पसंद किया गया है।
दूसरे नंबर पर है स्प्लिटिसविला एक्स 6 जिसमें सनी लियोनी, करण कुंद्रा होस्ट हैं। वहीं निया शर्मा और उर्फी जावेद भी इस शो का हिस्सा हैं बतौर स्पेशल पोजिशन ना कि कंटेस्टेंट।
तीसरे नंबर पर है निकिता रॉय फिल्म जो हाल ही में जियो पर स्ट्रीम हुई है। यह फिल्म सोनाक्षी सिन्हा की है।
इसके बाद चौथे नंबर पर है फिल्म मास जातरा। इस तेलुगु फिल्म में रवि तनेजा और श्रीलीला अहम किरदार में हैं।
5वें नंबर पर हैं माधुरी दीक्षित की फिल्म मिसेज देशपांडे जो एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी।
छठे नंबर पर पॉपुलर हॉलीवुड गेम्स ऑफ थ्रोन्स का 8वां सीजन जो साल 2018 में आया था।
इसके बाद आती है फिल्म अन्नत। इसमें 5 लोगों की स्टोरी को दिखाया है।
8वें नंबर पर है शो बिग बॉस। भले ही शो अभी आ नहीं रहा, लेकिन इसके पुराने एपिसोड्स को लोग देख रहे हैं।
9वें नंबर पर है पॉपुलर कार्टून डोरिमॉन का तीसरा सीजन।
10वें नंबर पर है विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल।