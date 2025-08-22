हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में और सीरीज, तीसरे नंबर पर नया रियलिटी शो

जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज और फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट में काजोल की फिल्म का नाम भी है। आइए जानते हैं आज यानी 22 अगस्त को कौन सी सीरीज और फिल्में भारत में हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर जासूसी वाली थ्रिलर सीरीज सलाकार है। सीरीज में कुल 5 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्पाई थ्रिलर सीरीज स्पेशल ऑप्स 2 है। सीरीज की रेटिंग 8.6 है। इस सीरीज में कुल 15 एपिसोड्स हैं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर रियिलटी शो लवेंचर-प्यार का वनवास है। इस सीरीज की शुरुआत 11 अगस्त को हुई है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर क्रिमिनल जस्टिस ए फैमिली मैटर है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर बच्चों का कार्टून डोरेमॉन है। इस कार्टून की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर काजोल की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म सरजमीन है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। सीरीज की रेटिंग 9.2 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर एनिमे सीरीज डीमन स्लेयर है।सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर जापानी कार्टून शिनचैन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर रूसी थ्रिलर फिल्म द रेज है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6 है।