Jio Hotstar Top 10 Trending Movies and shows in India 22 August two kids cartoons in full list here हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में और सीरीज, तीसरे नंबर पर नया रियलिटी शो
हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में और सीरीज, तीसरे नंबर पर नया रियलिटी शो

जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में बच्चों के दो कार्टून्स के नाम भी शामिल हैं।

Harshita PandeyFri, 22 Aug 2025 10:32 PM
1/11

जियो हॉटस्टार टॉप 10

जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज और फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट में काजोल की फिल्म का नाम भी है। आइए जानते हैं आज यानी 22 अगस्त को कौन सी सीरीज और फिल्में भारत में हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही हैं।

2/11

सलाकार

लिस्ट में पहले नंबर पर जासूसी वाली थ्रिलर सीरीज सलाकार है। सीरीज में कुल 5 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।

3/11

स्पेशल ऑप्स 2

लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्पाई थ्रिलर सीरीज स्पेशल ऑप्स 2 है। सीरीज की रेटिंग 8.6 है। इस सीरीज में कुल 15 एपिसोड्स हैं।

4/11

लवेंचर-प्यार का वनवास

लिस्ट में तीसरे नंबर पर रियिलटी शो लवेंचर-प्यार का वनवास है। इस सीरीज की शुरुआत 11 अगस्त को हुई है।

5/11

क्रिमिनल जस्टिस ए फैमिली मैटर

लिस्ट में चौथे नंबर पर क्रिमिनल जस्टिस ए फैमिली मैटर है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

6/11

डोरेमॉन

लिस्ट में 5वें नंबर पर बच्चों का कार्टून डोरेमॉन है। इस कार्टून की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

7/11

सरजमीन

लिस्ट में छठे नंबर पर काजोल की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म सरजमीन है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4 है।

8/11

गेम ऑफ थ्रोन्स

लिस्ट में 7वें नंबर पर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। सीरीज की रेटिंग 9.2 है।

9/11

डीमन स्लेयर

लिस्ट में 8वें नंबर पर एनिमे सीरीज डीमन स्लेयर है।सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।

10/11

शिनचैन

लिस्ट में 9वें नंबर पर जापानी कार्टून शिनचैन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।

11/11

द रेज

लिस्ट में 10वें नंबर पर रूसी थ्रिलर फिल्म द रेज है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6 है।

Hotstar