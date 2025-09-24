बिग बॉस 19 ने नंबर 1 पर मारी बाजी, ये हैं जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में और सीरीज

लाफ्टर शेफ्स

लिस्ट में चौथे नंबर पर कलर्स चैनल का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। शो के दो सीजन आ चुके हैं। शो का दूसरा सीजन कुछ महीने पहले खत्म हुआ है। इस शो को भारती सिंह होस्ट करती हैं। वहीं, शेफ हरपाल सिंह शो में जज की भूमिका निभाते नजर आए हैं।