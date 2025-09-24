बिग बॉस 19 ने नंबर 1 पर मारी बाजी, ये हैं जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्में और सीरीज

आज यानी 24 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहे शोज और फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में कलर्स के तीन रियलिटी शोज शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट में अरशद वारसी की एक फिल्म भी शामिल है। यहां चेक करें पूरी लिस्ट।
लिस्ट में पहले नंबर पर सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 है। बिग बॉस 19 अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। शो में गौरव खन्ना, जीशान कादरी, कुनिका सदानंद और अशनूर कौर जैसे कई सिलेब्स नजर आ रहे हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा है। इस शो को मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे होस्ट कर रहे हैं। शो में कुछ रियल लाइफ कपल्स ने हिस्सा लिया है। फैंस को ये शो काफी पसंद आ रहा है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर काजोल का शो द ट्रायल का सीजन 2 है। यह एक लीगल क्राइम ड्रामा शो है। इस शो का पहला सीजन साल 2023 में आया था। काजोल के अलावा शो में शीबा चड्ढा, गौरव पांडे और करणवीर शर्मा जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लिस्ट में चौथे नंबर पर कलर्स चैनल का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। शो के दो सीजन आ चुके हैं। शो का दूसरा सीजन कुछ महीने पहले खत्म हुआ है। इस शो को भारती सिंह होस्ट करती हैं। वहीं, शेफ हरपाल सिंह शो में जज की भूमिका निभाते नजर आए हैं।
लिस्ट में 5वें नंबर पर जापानी एनिमेटेड डार्क फ़ैंटेसी एक्शन फिल्म डीमन स्लेयल है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर मलयालम भाषा की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अथिरन है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थम्मुडु है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.6 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर हॉलीवुड की सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स है। इस सीरीज के कुल 8 सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सुंदरकांड है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी है। यह फिल्म साल 2013 में आई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।