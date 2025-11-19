जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, लिस्ट में इंडियन सुपरहीरो वाली मूवी

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 19 नवंबर को ट्रेंड कर रही टॉप 10 फिल्मों और सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में कलर्स के तीन रियलिटी शोज शामिल लेती हूं।
लिस्ट में पहले नंबर पर सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 है। इस शो में इस हफ्ते फैमिली वीक जारी है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा है। शो का फिनाले रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने अपने नाम किया है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलुगु भाषा की कल्पनात्मक एक्शन-एडवेंचर फिल्म मिराय है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। शो का तीसरा सीजन जल्द आनेवाला है।
लिस्ट में छठे नंबर पर भारत में AI से बनी पहली सीरीज महाभारत है। इस सीरीज के चार एपिसोड आ चुके हैं। हर शनिवार इस सीरीज का नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा।
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगू भाषा की फिल्म रॉबिनहुड है। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में मौजूद है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर अमेरिकी हॉरर सीरीज इट वेलकम टू डेरी है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर मलयालम भाषा की सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर 1 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर र हॉलीवुड शो गेम ऑफ थ्रोन्स है। शो के अबतक 8 सीजन्स आ चुके हैं। शो की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।