बिग बॉस ने नंबर 1 पर मारी बाजी, लिस्ट में 7.7 रेटिंग वाली ये सस्पेंस थ्रिलर शामिल

पति पत्नी और पंगा

लिस्ट में तीसरे नंबर पर कलर्स का कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा है। शो को मुनव्वर फारूकी और सोनाली ब्रेंद्रे होस्ट कर रहे हैं। शो में इन दिनों अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी के फंक्शन देखने को मिल रहे हैं।