बिग बॉस ने नंबर 1 पर मारी बाजी, लिस्ट में 7.7 रेटिंग वाली ये सस्पेंस थ्रिलर शामिल

जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज और फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में कलर्स के तीन रियलिटी शोज शामिल हैं। यहां चेक करें पूरी लिस्ट।
लिस्ट में पहले नंबर पर सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 है। बिग बॉस में हाल ही में जीशान कादरी बेघर हुए हैं। इस वक्त घर की कप्तान नेहल हैं। शो में अब रिश्ते तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कोंकणा सेन की क्राइम थ्रिलर सीरीज सर्च द नैना केस है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर कलर्स का कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा है। शो को मुनव्वर फारूकी और सोनाली ब्रेंद्रे होस्ट कर रहे हैं। शो में इन दिनों अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी के फंक्शन देखने को मिल रहे हैं।
लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिकी फंतासी एडवेंचर फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर तेलुगु भाषा की डकैती वाली एक्शन कॉमेडी फिल्म रॉबिनहुड है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर काजोल की कानूनी और राजनीतिक ड्रामा सीरीज द ट्रायल है। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर जापानी मंगा सीरीज जुजुत्सु कैसेन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर हिंदी रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म मर्डरबाद है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.4 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। शो के दो सीजन आ चुके हैं। जल्द ही शो का तीसरा सीजन आएगा। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।
लिस्ट में कन्नड़ भाषा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 5डी है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है।