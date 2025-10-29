ये हैं जियो हॉटस्टार की टॉप 10 फिल्में-सीरीज, दूसर पर पति-पत्नी और पंगा ने मारी बाजी

जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में हॉलीवुड फिल्मों से लेकर कलर्स के रियलिटी शोज शामिल हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 है। इस वक्त शो में मृदुल तिवारी कप्तान हैं। हाल ही में नेहल और बसीर घर से बेघर हुए हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा है। शो को मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे होस्ट कर रहे हैं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत में AI से बनी पहली सीरीज महाभारत है। इस सीरीज का अभी एक ही एपिसोड आया है। हर शनिवार इस सीरीज का नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा।
लिस्ट में चौथे नंबर पर कोंकणा सेन की वेब सीरीज सर्च द नैना मर्डर केस है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर तेलुगू भाषा की फिल्म भद्रकाली है। इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 32 मिनट का है।
लिस्ट में छठे नंबर पर अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म मेगन 2.0 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6 है। इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर अमेरिकी हॉरर सीरीज इट वेलकम टू डेरी है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर फाइनल डेस्टिनेशन 6 है। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी में मौजूद है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। इस सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं। हाल ही में सीजन 3 का भी ऐलान हुआ है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर बच्चों का कार्टून डोरेमोन है। इस कार्टून की रेटिंग 8.2 है।