ये हैं जियो हॉटस्टार की टॉप 10 फिल्में-सीरीज, दूसर पर पति-पत्नी और पंगा ने मारी बाजी

बिग बॉस 19

लिस्ट में पहले नंबर पर सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 है। इस वक्त शो में मृदुल तिवारी कप्तान हैं। हाल ही में नेहल और बसीर घर से बेघर हुए हैं।