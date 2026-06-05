जियो हॉटस्टार पर आते ही नंबर 1 बनी धुरंधर 2, टॉप 10 में ये शोज और फिल्में शामिल

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 05 जून को कौन सी फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक्शन से लेकर स्पाई थ्रिलर तक आपको सब देखने को मिलेगा।
लिस्ट में पहले नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज है। फिल्म का प्रीमियर 4 जून को ही जियो हॉटस्टार पर हुआ है और ये फिल्म हॉटस्टार पर आते ही नंबर 1 बन गई है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। शो में इस बार राहुल रॉय मेहमान बनकर पहुंचेंगे। हर शनिवार और रविवार ये शो जियो हॉटस्टार और कलर्स पर आता है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर है। फिल्म साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर अनिल कपूर का शो 24 सीजन 2 है। ये एक एक्शन थ्रिलर शो है। इस सीरीज में अनिल कपूर, साक्षी तंवर, सुरवीन चावला, सिकंदर खेर और आशीष विद्यार्थी जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लिस्ट में 5वें नंबर पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 है। ये फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है।
लिस्ट में छठे नंबर पर रणदीप हुड्डा का शो इंस्पेक्टर अविनाश है। ये सीरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित सीरीज है। सीरीज का हाल ही में दूसरा सीजन रिलीज हुआ था।
लिस्ट में 7वें नंबर पर डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 16 है। इस बार स्प्लिट्सविला 16 को गुल्लू और कायरा ने जीता है। शो को सनी लियोनी और करण कुंद्रा ने होस्ट किया था।
लिस्ट में 8वें नंबर पर साइंस फिक्शन फिल्म हॉपर्स है। फिल्म मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। जियो हॉटस्टार पर आप इस इंग्लिश फिल्म को हिंदी में देख पाएंगे।
लिस्ट में 9वें नंबर पर जापानी कार्टून डोरेमॉन है। ये कार्टून अक्सर टॉप 10 की लिस्ट में रहता है। 10वें नंबर पर संजय दत्त की फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 है।