हॉटस्टार पर रिलीज होते ही नंबर 1 बनी सीरीज, टॉप 10 लिस्ट में 8.4 रेटिंग वाला शो भी शामिल

लाफ्टर शेफ्स

लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स टीवी का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। इस शो का तीसरा सीजन अभी चल रहा है। लाफ्टर शेफ्स लंब वक्त से जियो हॉटस्टार की टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।