हॉटस्टार पर रिलीज होते ही नंबर 1 बनी सीरीज, टॉप 10 लिस्ट में 8.4 रेटिंग वाला शो भी शामिल

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 20 जून को जो फिल्में और शोज ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में कॉमेडी से लेकर एक्शन और रोमांटिक शोज और फिल्मों के नाम शामिल हैं।
लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 है। इस शो का सीजन 2 19 जून को ही रिलीज हुआ है। अभी शो के केवल चार एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं। शो की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स टीवी का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। इस शो का तीसरा सीजन अभी चल रहा है। लाफ्टर शेफ्स लंब वक्त से जियो हॉटस्टार की टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज है। ये फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर अनिल कपूर की एक्शन सीरीज 24 का सीजन 2 है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर मलयालम भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म ड्रिडम है। ये फिल्म हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर है। फिल्म पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर तमिल भाषा की कॉमेडी रोमांटिक सीरीज रिसॉार्ट है। ये सीरीज हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में हॉटस्टार पर उपलब्ध है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर 2025 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म जूनियर है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर क्राइम थ्रिलर सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 है। सीरीज का पहला सीजन साल 2023 में आया था। सीजन 2 हाल ही में रिलीज हुआ है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।