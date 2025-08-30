जियो हॉटस्टार टॉप 10: पहले नंबर पर ये क्राइम थ्रिलर, चेक करें पूरी लिस्ट

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 30 अगस्त को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट रियलिटी शोज से लेकर क्राइम जॉनर वाले शोज और फिल्मों के नाम शामिल हैं। देखें पूरी लिस्ट।
लिस्ट में पहले नंबर पर तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म मार्गन है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है। फिल्म के डायरेक्ट लियो जॉन पॉल हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्म थंडरबोल्ट्स: द न्यू एवेंजर्स है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज स्पेशल ऑप्स 2 है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर जासूसी वाली थ्रिलर सीरीज सलाकार है। सीरीज में कुल 5 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर बच्चों का कार्टून डोरेमॉन है। इस कार्टून की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। सीरीज की रेटिंग 9.2 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर जापानी कार्टून शिनचैन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर रियिलटी शो लवेंचर-प्यार का वनवास है। इस सीरीज की शुरुआत 11 अगस्त को हुई है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर बिग बॉस ओटीटी 3 है। इस सीजन की विनर सना मकबूल थीं।
लिस्ट में 10वें नंबर पर एनिमे सीरीज डीमन स्लेयर है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।