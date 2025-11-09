जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये फिल्में और सीरीज, पहले पर बिग बॉस ने मारी बाजी

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 09 नवंबर को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और शोज के नाम हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट में एआई महाभारत भी शामिल है। यहां चेक करें शोज और फिल्मों की पूरी लिस्ट।
बिग बॉस 19 वीकेंड का वार नंबर पर 1 पर ट्रेंड कर रही है। सलमान खान ने शनिवार को फरहाना भट्ट, नीलम गिरी और तान्या मित्तल की क्लास लगाई। सोशल मीडिया पर भी इस एपिसोड की खूब चर्चा हो रही है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म मिराई है। यह फिल्म इसी साल रिलीज हुई है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर कलर्स का कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा है। शो अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर एआई वाली महाभारत एक महायुद्ध ट्रेंड हो रही है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर मलयालम सुपरहीरो फिल्म लोकाह है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर अमेरिकन सुपरहीरो फिल्म द फैनटास्टिक 4 है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म रॉबिनहुड है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। शो का तीसरा सीजन 22 नवंबर से शुरू होने वाला है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर क्राइम वेब सीरीज सर्च द नैना मर्डर केस है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर गेम शो ट्रेड अप है। शो को निश्चय मलहान होस्ट कर रहे हैं।