जियो हॉटस्टार टॉप 10 में शामिल ये फिल्में और सीरीज, पहले पर भारती सिंह का शो

जियो हॉटस्टार टॉप 10

लाफ्टर शेफ्स लिस्ट में पहले नंबर पर भारती सिंह का शो लाफ्टर शेफ्स है। लाफ्टर शेफ्स का सीजन 3 चल रहा है। इस सीजन में देबीना भट्टाचार्या, गुरमीत चौधरी, ईशा सिंह, ईशा मालवीय और तेजस्वी प्रकाश के नाम शामिल हैं।