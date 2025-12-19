जियो हॉटस्टार टॉप 10 में शामिल ये फिल्में और सीरीज, पहले पर भारती सिंह का शो

लाफ्टर शेफ्स लिस्ट में पहले नंबर पर भारती सिंह का शो लाफ्टर शेफ्स है। लाफ्टर शेफ्स का सीजन 3 चल रहा है। इस सीजन में देबीना भट्टाचार्या, गुरमीत चौधरी, ईशा सिंह, ईशा मालवीय और तेजस्वी प्रकाश के नाम शामिल हैं।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर बिग बॉस 19 है। बिग बॉस 19 का फिनाले हाल ही में हुआ है। इस सीजन के विनर गौरव खन्ना हैं।
तीसरे नंबर पर साल 1975 में आई हिट फिल्म शोले है। शोले को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। वहीं, फिल्म का स्क्रीनप्ले सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखा था।
लिस्ट में चौथे नंबर पर 2025 की नंबर 1 सुपरहीरो फिल्म सुपरमैन है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। यह एक अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म अलारम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.3 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है। इस सीरीज में 8 सीजन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर टीन हॉरर सीरीज इट वेलकम टू डेरी है। इसका अभी एक सीजन आया है। सीरीज का दूसरा सीजन 2027 में आ सकता है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर तमिल भाषा की एक्शन फिल्म रुद्र तांडवम है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर थ्रिलर फिल्म वॉन्टेड है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। यह फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी।
लिस्ट में 10वें नंबर पर जापानी कार्टून डोरेमोन है। इस कार्टून की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।