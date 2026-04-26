जियो हॉटस्टार पर जमकर देखी जा रहीं ये फिल्में और सीरीज, लिस्ट में 13 साल पुराना ये शो

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 26 अप्रैल को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं जियो हॉटस्टार टॉप 10 में कौन-कौन से फिल्में और सीरीज शामिल हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 16 है। हर शुक्रवार से रविवार को शो का नया एपिसोड आता है। शो को करण कुंद्रा और सनी लियोनी होस्ट कर रहे हैं। आज के एपिसोड में स्प्लिट्सविला के पुराने सीजन के कंटेस्टेंट दिग्विजय राठी गेस्ट बनकर पहुंचेंगे।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। बीते एपिसोड में समर्थ जुरेल का बर्थ डे मनाया गया। शो में जल्द ही सुनीता आहूजा गेस्ट बनकर पहुंचेंगी। शो के प्रोमो में देखने को मिला कि सुनीता को अपने सामने पाकर कृष्णा और कश्मीरा दोनों इमोशनल हो जाएंगे।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर अनिल कपूर का शो 24 है। यह शो साल 2013 में आया था। 24 एक एक्शन, क्राइम-थ्रिलर शो है। इस शो के 2 सीजन हैं। हालांकि, हॉटस्टार पर अभी केवल 8 एपिसोड रिलीज हुए हैं। हर शुक्रवार को नए एपिसोड्स रिलीज होते हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर दिव्या दत्ता की सोशल ड्रामा सीरीज चिरैया है। इस सीरीज में 6 एपिसोड्स हैं। चिरैया की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है। यह सीरीज मैरिटल रेप जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करती है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर मलयालम भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म संभवम अध्यायम ओन्नु है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। इस फिल्म को जितु सतीशान मंगलथु ने डायरेक्ट किया है।
लिस्ट में छठे नंबर पर मलयालम भाषा की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म प्रतिछाया है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है। फिल्म को बी. उन्नीकृष्णन ने डायरेक्ट किया है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडएस रवि कुमार है। यह फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर जापानी कार्टून डोरेमोन है। 9वें नंबर पर राजश्री प्रोडक्शन का सीरियल संगमरमर है। हर गुरुवार सीरियल का नया एपिसोड रिलीज किया जाता है।
लिस्ट में 10वें नंबर कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 है। यह फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है।