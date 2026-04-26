जियो हॉटस्टार पर जमकर देखी जा रहीं ये फिल्में और सीरीज, लिस्ट में 13 साल पुराना ये शो

24

लिस्ट में तीसरे नंबर पर अनिल कपूर का शो 24 है। यह शो साल 2013 में आया था। 24 एक एक्शन, क्राइम-थ्रिलर शो है। इस शो के 2 सीजन हैं। हालांकि, हॉटस्टार पर अभी केवल 8 एपिसोड रिलीज हुए हैं। हर शुक्रवार को नए एपिसोड्स रिलीज होते हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।