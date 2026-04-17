हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं ये 10 फिल्में और सीरीज, लिस्ट में 8.8 रेटिंग वाला ये रोमांटिक शो

जियो हॉटस्टार पर आज यानी 17 अप्रैल को कौन सी फिल्में और सीरीज टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में रियलिटी शो से लेकर हॉलीवुड की फिल्मे शामिल है।
लिस्ट में पहले नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है। भारती सिंह शो को होस्ट करती हैं। शो का तीसरा सीजन चल रहा है। हर शनिवार और रविवार शो का नया एपिसोड आता है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 16 है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शो के नए एपिसोड आते हैं। शो अब फिनाले की ओर बढ़ रहा है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर मलयालम भाषा की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म संभवम अध्याय ओन्नू है। ये फिल्म हिंदी भाषा में आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म 6 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर हिंदी ड्रामा वेब सीरीज चिरैया है। यह सीरीज मैरिटल रेप जैसे सोशल मुद्दे पर आधारित है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर राजश्री प्रोडक्शन्स की रोमांटिक वेब सीरीज संगमरमर है। हर गुरुवार को सीरीज के तीन नए एपिसोड आते हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर तमिल थ्रिलर सीरीज कट्टान है। 27 मार्च को सीरीज हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म भैरथी रानागल है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर अमेरिकी एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल है। फिल्म अमेरिका में साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 है। फिल्म पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर ब्रिटिश टीनएज ड्रामा हाऊ टू हैव सेक्स है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है।