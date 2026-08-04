जियो हॉटस्टार पर छाया हुआ है ये रोमांटिक थ्रिलर शो, 6.5 है IMDb रेटिंग

पहले सीजन में क्या हुआ था?

पहले सीजन में दिखाया गया है कि कुलदीप की जान बचाने के लिए शानविका अपने परिवार के सामने कहती है कि वो कुलदीप को प्यार नहीं करती है। कुलदीप ही उसके पीछे पड़ा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुलदीप दूसरी जाति से आता है।