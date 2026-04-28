जियो हॉटस्टार पर मई में आएंगी ये मजेदार फिल्में, सच्ची घटना पर आधारित एक वेब सीरीज भी

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर अगले महीने आपके पास काफी सारा कॉन्टेंट रहने वाला है। मई में कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होंगी, लेकिन आपके लिए सबसे उपयुक्त कौन सी रहेगी? जानने के चलिए चलिए जानते हैं इनकी कहानियों के बारे में और साथ ही इनकी रिलीज डेट।
यह कहानी कुछ हद तक सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या जैसी है। एक लड़की जिसे अचानक अपने परिवार के ड्रग्स बिजनेस में कदम रखना पड़ता है। वह इनके खतरों से अनजान है। यह सस्पेंस थ्रिलर सर्वाइवल मूवी 8 मई को रिलीज होगी।
अगर रियलिटी शोज के शौकीन हैं और उसमें भी गायकी का तड़का चाहते हैं तो खुश हो जाइए। जियो हॉटस्टार पर सुपर सिंगर जूनियर का 11वां सीजन इसी महीने आने वाला है। हालांकि अभी तक रिलीज डेट मेकर्स ने नहीं बताई है।
कहानी केरल में रहने वाले कुछ भाई बहनों की है। इन 6 कजिन्स की किस्मत 7 शादियों के इर्द-गिर्द घूम रही है। अगर कुछ पारिवारिक और कॉमेडी से भरपूर देखना है तो 22 मई को 'कजिन्स एंड कल्याणम्स' रिलीज होगी।
आपने फाइटर पायलट्स की कहानियां तो खूब सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी उन बहादुरों के किस्से सुने हैं जो एयर एम्बुलेंस चलाते हैं। स्काई मेड कहानी है कनाडा के दूर दराज इलाकों में कुछ नर्सों और डॉक्टरों की टीम जो एयर एम्बुलेंस के जरिए मदद पहुंचाती हैं। यह जियो हॉटस्टार पर 22 मई को रिलीज होगी।
इसका पहला पार्ट सुपरहिट रहा था और अब दूसरे पार्ट का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। एक बार फिर रणदीप हुड्डा एक जांबाज पुलिस ऑफिसर के किरदार में लौटने वाले हैं। हालांकि इसकी भी रिलीज डेट अभी मेकर्स ने रिलीज नहीं की है। लेकिन इसके मई में रिलीज होने की संभावना है।
म्यूजिक के दीवानों के लिए यह सीरीज भी दमदार रहेगी। सॉन्ग सन्ग ब्लू म्यूजिक और ड्रामा से लबरेज कहानी है जो 9 मई को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। कहानी 2 म्यूजिशियन्स की है, और मजेदार बात यह है कि यह एक सच्ची कहानी पर आधारित सीरीज है।