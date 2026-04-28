जियो हॉटस्टार पर मई में आएंगी ये मजेदार फिल्में, सच्ची घटना पर आधारित एक वेब सीरीज भी

स्काई मेड

आपने फाइटर पायलट्स की कहानियां तो खूब सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी उन बहादुरों के किस्से सुने हैं जो एयर एम्बुलेंस चलाते हैं। स्काई मेड कहानी है कनाडा के दूर दराज इलाकों में कुछ नर्सों और डॉक्टरों की टीम जो एयर एम्बुलेंस के जरिए मदद पहुंचाती हैं। यह जियो हॉटस्टार पर 22 मई को रिलीज होगी।