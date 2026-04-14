जियो हॉटस्टार पर देखिए ये शानदार फैंटसी एक्शन ड्रामा फिल्में, शानदार विजुअल्स, जबरदस्त कहानी बना देगी दिन

जिम बटन एंड लूप द इंजन ड्राइवर

जिम बटन एंड ल्यूक द इंजन ड्राइवर नाम की फिल्म साल 2018 में आई थी। इस फिल्म की कहानी एक जिम नाम के लड़के और आइलैंड में रह रहे एक ड्राइवर पर बेस्ड है। दोनों समुंद्र पार कर एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं। यहां जो होता है वो आंखों को सुकून देता है। इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं। IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली हुई है।