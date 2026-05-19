जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देखिए अब तक की बेस्ट 7 वेब सीरीज, दिमाग हिल जाएगा, शानदार है IMDB रेटिंग

स्केलेटन क्रू

स्केलेटन क्रू नाम की सीरीज एक अलग दुनिया के लोगों पर बेस्ड है। एलियन जैसे दिखने वाले ये किरदार गैलेक्सी पर अपना घर भूल गए हैं। इस सीरीज के हर एपिसोड में आपको कुछ मजेदार देखने को मिलगा। ये सीरीज आप हिंदी में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है।