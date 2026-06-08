जियो हॉटस्टार की इन 7 शानदार वेब सीरीज की कहानी उड़ा देगी होश, एक है मास्टर पीस, IMDB पर मिली है शानदार रेटिंग

प्रिजन ब्रेक

प्रिजन ब्रेक ये सीरीज एक मास्टर पीस है। वैसे तो इसके दोनों सीजन खास है। लेकिन दूसरा सीजन आपकी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा निकलेगा। कहानी दो भाइयों की है। सीरीज में दिखया गया है कि एक आदमी को कुछ लोगों ने झूठे आरोपों में फंसा दिया है और उसे जेल में बंद कर दिया गया है। इस बीच उसके छोटे भाई की एंट्री होती है। और वो अपने भाई को बचाने के लिए जो भी कुछ करता है, वो शानदार है। इस सीरीज को IMDB पर इस सीरीज को 8.3 की रेटिंग मिली है।