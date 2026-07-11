हॉटस्टार पर आईं बॉलीवुड की ये 12 पुरानी फिल्में, लिस्ट में 1999 की इस मूवी का नाम

दस कहानियां

लिस्ट में 5वें नंबर पर है 2007 में रिलीज हुई फिल्म दस कहानियां। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.7 है। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, शबाना आजमी, मनोज बाजपेयी और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार नजर आए थे।