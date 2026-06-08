उम्र में रणबीर कपूर से छोटे हैं जिम सरभ, ट्रेंड कर रही है उनकी सीरीज 'मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी'

रणबीर कपूर vs जिम सरभ

स्क्रीन पर अपनी मैच्योर और संजीदा एक्टिंग से सबको चौंकाने वाले जिम सरभ असल जिंदगी में रणबीर कपूर से काफी छोटे हैं। रणबीर का जन्म 1982 में हुआ था, जबकि जिम 1987 में पैदा हुए। यानी जिम उम्र में रणबीर से पूरे 5 साल छोटे हैं।