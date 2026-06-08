उम्र में रणबीर कपूर से छोटे हैं जिम सरभ, ट्रेंड कर रही है उनकी सीरीज 'मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी'

स्क्रीन पर अपनी मैच्योर और संजीदा एक्टिंग से सबको चौंकाने वाले जिम सरभ असल जिंदगी में रणबीर कपूर से काफी छोटे हैं। रणबीर का जन्म 1982 में हुआ था, जबकि जिम 1987 में पैदा हुए। यानी जिम उम्र में रणबीर से पूरे 5 साल छोटे हैं।
जिम सरभ इन दिनों अपनी नई रिलीज 'मेड इन इंडिया : अ टाइटन स्टोरी' को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनके ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिक लुक की खूब चर्चा हो रही है।
ये सीरीज एमएक्स प्लेयर पर ट्रेंड कर रही है। इसे आईएमडीबी पर 8.8 रेटिंग मिली है। इसमें टाइटन के बनने की कहानी दिखाई गई है। लोग इस सीरीज को मोटिवेटिंग बता रहे हैं।
किरदारों की रग-रग से वाकिफ होने वाले जिम ने असल जिंदगी में साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। उन्होंने अमेरिका की मशहूर 'एमोरी यूनिवर्सिटी' से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है।
जिम को लोग भले ही अब स्क्रीन पर ज्यादा देखने लगे हों, लेकिन वह सालों से थिएटर की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं। एक्टिंग की असली बारीकियां उन्होंने स्टेज पर पसीना बहाकर ही सीखी हैं।
थिएटर में उनके इसी बेमिसाल योगदान की वजह से साल 2015 में उन्हें फोर्ब्स इंडिया की '30 Under 30' लिस्ट में जगह मिली थी। यह मुकाम उन्होंने फिल्मों में आने से पहले ही हासिल कर लिया था।
साल 2016 में आई फिल्म 'नीरजा' में जिम ने एक खूंखार आतंकवादी का रोल प्ले किया था। पहली ही फिल्म में उनके खौफनाक अंदाज को देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए थे।
जिम सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं हैं, वो एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं। साल 2014 में उन्होंने माइक बार्टलेट के नाटक 'बुल' का निर्देशन कर बतौर डायरेक्टर अपनी पारी शुरू की थी।