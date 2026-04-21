सलीम खान से अलग होते ही जावेद अख्तर ने लिख दी थी इस सुपरहिट फिल्म कहानी, सनी देओल को बना दिया स्टार

सलीम खान और जावेद अख्तर ने करीब 12 साल की पार्टनरशिप में शानदार फिल्में दी। सलीम खान डायलॉग पर काम करते और जावेद अख्तर कहानी और नरेशन पर। दोनों की जोड़ी ने डॉन, शोले, जंजीर जैसी शानदार फिल्में दीं। 70 का दशक तो जैसे इन्हीं के नाम था।
लेकिन 12 साल की ये पार्टनरशिप 1982 में टूट गई। अलग होने का फैसला जावेद अख्तर ने लिया था। सलीम खान से अलग होते ही जावेद अख्तर ने 1983 में एक खास फिल्म की कहानी लिखी।
ये वो दौर था जब जुबली कुमार एक्टर राजेंद्र के बेटे लव स्टोरी से अपना सफल डेब्यू कर चुके थे। अब प्रेशर धर्मेंद्र पर था। वो सनी देओल को लॉन्च करने के लिए एक अच्छी कहानी की तलाश में थे।
इसी दौरान जावेद अख्तर ने एक फिल्म की कहानी लिखी थी जिसका नाम था बेताब। इस फिल्म से सनी देओल देओल अपना डेब्यू करने वाले थे और हीरोइन अमृता सिंह के लिए धर्मेंद्र दिल्ली तक गए थे।
आखिरकार सनी देओल और अमृता सिंह बेताब नाम की इस लव स्टोरी के लिए फाइनल हो गए। डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली राहुल रवैल ने। इन्होंने ही कुमार गौरव की लव स्टोरी भी बनाई थी। दोनों रोमांटिक फिल्मों को खूबसूरती से पेश किया।
सनी देओल की बेताब को प्रोड्यूस किया बिक्रम सिंह देहल ने। इस फिल्म में सनी देओल और अमृता सिंह के अलावा शम्मी कावूर, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा और अनु कपूर जैसे एक्टर्स थे। फिल्म की कहानी ऑडियंस को पसंद आई।
फिल्म की कहानी सफल होने का एक कारण इसके गाने भी थे। जावेद अख्तर की लिखी हुई इस फिल्म के लिए गाने आनंद बक्शी ने लिखे थे। फिल्म के गाने ‘जब हम जवां होंगे’, 'तेरी तस्वीर मिल गई', 'तुमने दी आवाज', 'अपने दिल से बड़ी दुश्मनी', 'बादल यूं गरजता है' थे। सभी हिट रहे।
सलीम खान से अलग होने के बाद सनी देओल की बेताब उनकी पहली लिखी हुई फिल्म थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसके बाद जावेद अख्तर ने अकेले ही कई फिल्मों की कहानी लिखी।