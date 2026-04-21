सलीम खान से अलग होते ही जावेद अख्तर ने लिख दी थी इस सुपरहिट फिल्म कहानी, सनी देओल को बना दिया स्टार

फिल्म के गाने

फिल्म की कहानी सफल होने का एक कारण इसके गाने भी थे। जावेद अख्तर की लिखी हुई इस फिल्म के लिए गाने आनंद बक्शी ने लिखे थे। फिल्म के गाने ‘जब हम जवां होंगे’, 'तेरी तस्वीर मिल गई', 'तुमने दी आवाज', 'अपने दिल से बड़ी दुश्मनी', 'बादल यूं गरजता है' थे। सभी हिट रहे।