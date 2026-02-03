जावेद अख्तर का महल जैसा घर देखकर यूजर्स हुए हैरान, 3 फ्रिज, बड़ा डाइनिंग टेबल, हॉल देखकर लग जाएगा झटका

जावेद अख्तर और शबाना आजमी का फार्महाउस

जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने हाल में अपनी खास फराह खान के लिए वीडियो शूट किया। इस वीडियो में उन्होंने फराह की टीम के लिए अपना फार्महाउस खोल कर रख दिया। इसी घर में उनकी बड़ी पार्टीज होती हैं। अंदर से देखिए ये आलीशान घर।