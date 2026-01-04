जनवरी में होगा धमाका, OTT पर आ रही हैं ये शानदार फिल्में, जानिए कब और कहां देखें

120 बहादुर

फरहान अख्तर के स्टारर फिल्म 120 बहादुर ऐतिहासिक युद्ध और परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म को रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है। 120 बहादुर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी और अब अमेज़न प्राइम वीडियो पर रेंट पर देखी जा रही है। लेकिन 16 जानवरी से ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो की ऑडियंस के लिए फ्री में अवेलेबल होगी।