जाह्नवी कपूर से तापसी पन्नू तक, जब इन एक्ट्रेसेस ने क्रिकेटर बन दर्शकों को किया क्लीन बोल्ड

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने क्रिकेटर का किरदार निभाया है।
इनमे से कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं।
तापसी पन्नू ने फिल्म शाबाश मिठू में क्रिकेटर मिताली राज का किरदार निभाया था। फिल्म को क्रिटिकली काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।
रानी मुखर्जी ने फिल्म दिल बोले हड्डिपा में एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जिसे क्रिकेट पसंद है, लेकिन परिवार वालों से छिपकर वह सरदार बनकर क्रिकेट खेलती हैं।
सैयामी खेर ने घूमर फिल्म में एक बॉलर का किरदार निभाया था जो एक हादसे में अपना दाया हाथ गवां चुकी होती है। लेकिन इसके बाद भी वह खेलती है।
अनुष्का शर्मा ने फिल्म चकदा एक्सप्रेस में क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार निभाया था। फिल्म की शूटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन अभी तक फिल्म की नहीं रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है।
जाह्नवी कपूर ने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में क्रिकेटर का किरदार निभाया था जो देश के लिए खेलती है।