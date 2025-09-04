जाह्नवी कपूर से तापसी पन्नू तक, जब इन एक्ट्रेसेस ने क्रिकेटर बन दर्शकों को किया क्लीन बोल्ड

अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा ने फिल्म चकदा एक्सप्रेस में क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार निभाया था। फिल्म की शूटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन अभी तक फिल्म की नहीं रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है।