जान्हवी कपूर ने मां श्रीदेवी की साड़ी पहन लूटी महफिल, शिखर पहरिया की फैमिली संग कराया फोटोशूट

मां श्रीदेवी की साड़ी में जान्हवी कपूर की तस्वीरें

भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई फिल्म 'होमबाउंड' के प्रीमियर में एक्ट्रेस जान्हवी कपूर अपनी मां श्रीदेवी की साड़ी पहने नजर आईं। श्रीदेवी को अपनी मां वाले ही अंदाज में इस एथनिक वियर को कैरी करते देख फौरन ही लोगों के जेहन में दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की यादें ताजा हो गईं। जान्हवी ने इस इवेंट में रेड कार्पेट पर वॉक किया और बॉयफ्रेंड शिखर परहिया के परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।