Janhvi Kapoor in Mother Sridevi Saree Poses With Shikhar Pahariya Family At Homebound Premiere जान्हवी कपूर ने मां श्रीदेवी की साड़ी पहन लूटी महफिल, शिखर पहरिया की फैमिली संग कराया फोटोशूट
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनजान्हवी कपूर ने मां श्रीदेवी की साड़ी पहन लूटी महफिल, शिखर पहरिया की फैमिली संग कराया फोटोशूट

जान्हवी कपूर ने मां श्रीदेवी की साड़ी पहन लूटी महफिल, शिखर पहरिया की फैमिली संग कराया फोटोशूट

भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई फिल्म होमबाउंड के प्रीमियर से जान्हवी कपूर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में जान्हवी अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी की साड़ी पहने नजर आ रही हैं।

Puneet ParasharTue, 23 Sep 2025 06:07 AM
1/9

मां श्रीदेवी की साड़ी में जान्हवी कपूर की तस्वीरें

भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई फिल्म 'होमबाउंड' के प्रीमियर में एक्ट्रेस जान्हवी कपूर अपनी मां श्रीदेवी की साड़ी पहने नजर आईं। श्रीदेवी को अपनी मां वाले ही अंदाज में इस एथनिक वियर को कैरी करते देख फौरन ही लोगों के जेहन में दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की यादें ताजा हो गईं। जान्हवी ने इस इवेंट में रेड कार्पेट पर वॉक किया और बॉयफ्रेंड शिखर परहिया के परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।

2/9

'होमबाउंड' की स्क्रीनिंग में लगा स्टार्स का मेला

मुंबई में 'होमबाउंड' की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था जिसमें बॉलीवुड के कई मशहूर चेहरे शरीक हुए। करण जौहर से लेकर फराह खान तक इस इवेंट का हिस्सा बने और इस इवेंट में जब जान्हवी की एंट्री हुई तो हर कोई उन्हें देखता रह गया।

3/9

श्रीदेवी ने विराट की शादी में पहनी थी यह साड़ी

जान्हवी कपूर ने वही साड़ी, उसी अंदाज में पहनी हुई थी जो कभी उनकी मां श्रीदेवी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की साड़ी में पहने नजर आई थीं। इस इवेंट से श्रीदेवी की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं।

4/9

जान्हवी कपूर के लुक ने लूटी महफिल

रॉयल ब्लू कलर की इस एलीगेंट साड़ी को जान्हवी कपूर ने ब्लैक ब्लाउज और डीसेंट जूलरी के साथ कैरी किया। एक दिलकश चोकर इस लुक की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था।

5/9

विकी संग दिखे फिल्म के लीड एक्टर्स

नीरज घेवान के निर्देशन में बनी इस फिल्म की स्क्रीनिंग में जान्हवी कपूर के अलावा फिल्म के लीड एक्टर ईशान खट्टर और विशाल जेठवा के अलावा विकी कौशल भी शरीक हुए।

6/9

करण-फराह, सनी भी आए नजर

विकी कौशल के भाई सनी कौशल और करण जौहर व फराह खान भी इवेंट में नजर आए। कैमरा के सामने करण जौहर ने मस्ती करते हुए फराह खान ने उनके हाउसहेल्प दिलीप की तारीफ की।

7/9

खूब वायरल हो रही हैं ये तस्वीरें

बात आउटफिट की करें तो जान्हवी कपूर की अपनी मां की साड़ी में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में लोग तारीफें करते नहीं थक रहे।

8/9

शिखर के परिवार संग फोटोशूट

जान्हवी कपूर ने इसी इवेंट में कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहरिया के परिवार के साथ भी तस्वीरें खिंचवाईं। जान्हवी ने खासतौर पर शिखर के माता-पिता और उनके दादा-दादी को वक्त दिया और उनके साथ फोटोशूट कराया।

9/9

वर्क फ्रंट पर क्या कर रहीं जान्हवी

वर्क फ्रंट पर जान्हवी कपूर के पास अभी फिल्मों की कोई कमी नहीं है। अपनी मां की तरह ही जान्हवी अब बॉलीवुड के अलावा साउथ की फिल्मों में भी काम कर रही हैं। जल्द ही वह वरुण धवन के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आएंगी।

Janhvi Kapoor