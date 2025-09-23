जान्हवी कपूर ने मां श्रीदेवी की साड़ी पहन लूटी महफिल, शिखर पहरिया की फैमिली संग कराया फोटोशूट

भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई फिल्म 'होमबाउंड' के प्रीमियर में एक्ट्रेस जान्हवी कपूर अपनी मां श्रीदेवी की साड़ी पहने नजर आईं। श्रीदेवी को अपनी मां वाले ही अंदाज में इस एथनिक वियर को कैरी करते देख फौरन ही लोगों के जेहन में दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की यादें ताजा हो गईं। जान्हवी ने इस इवेंट में रेड कार्पेट पर वॉक किया और बॉयफ्रेंड शिखर परहिया के परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।
मुंबई में 'होमबाउंड' की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था जिसमें बॉलीवुड के कई मशहूर चेहरे शरीक हुए। करण जौहर से लेकर फराह खान तक इस इवेंट का हिस्सा बने और इस इवेंट में जब जान्हवी की एंट्री हुई तो हर कोई उन्हें देखता रह गया।
जान्हवी कपूर ने वही साड़ी, उसी अंदाज में पहनी हुई थी जो कभी उनकी मां श्रीदेवी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की साड़ी में पहने नजर आई थीं। इस इवेंट से श्रीदेवी की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं।
रॉयल ब्लू कलर की इस एलीगेंट साड़ी को जान्हवी कपूर ने ब्लैक ब्लाउज और डीसेंट जूलरी के साथ कैरी किया। एक दिलकश चोकर इस लुक की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था।
नीरज घेवान के निर्देशन में बनी इस फिल्म की स्क्रीनिंग में जान्हवी कपूर के अलावा फिल्म के लीड एक्टर ईशान खट्टर और विशाल जेठवा के अलावा विकी कौशल भी शरीक हुए।
विकी कौशल के भाई सनी कौशल और करण जौहर व फराह खान भी इवेंट में नजर आए। कैमरा के सामने करण जौहर ने मस्ती करते हुए फराह खान ने उनके हाउसहेल्प दिलीप की तारीफ की।
बात आउटफिट की करें तो जान्हवी कपूर की अपनी मां की साड़ी में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में लोग तारीफें करते नहीं थक रहे।
जान्हवी कपूर ने इसी इवेंट में कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहरिया के परिवार के साथ भी तस्वीरें खिंचवाईं। जान्हवी ने खासतौर पर शिखर के माता-पिता और उनके दादा-दादी को वक्त दिया और उनके साथ फोटोशूट कराया।
वर्क फ्रंट पर जान्हवी कपूर के पास अभी फिल्मों की कोई कमी नहीं है। अपनी मां की तरह ही जान्हवी अब बॉलीवुड के अलावा साउथ की फिल्मों में भी काम कर रही हैं। जल्द ही वह वरुण धवन के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आएंगी।