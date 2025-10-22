मिट्टी के बर्तन,लकड़ी की छत…ऐसी है जैकी श्रॉफ के फार्म की किचन, धर्मेंद्र की तस्वीर से सजाया कमरा

किचन का चूल्हा

ये किचन का चूल्हा है। यहां उनकी हेल्पर कुकिंग करती है। यहीं बने खाने को जग्गू दादा सुकून से खाते हैं। उन्हें देसी स्टाइल में रहना और खाना पसंद है। उनके इस फार्म हाउस पर तोते, खरगोश, बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर भी रहते हैं।