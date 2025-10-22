Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनमिट्टी के बर्तन,लकड़ी की छत…ऐसी है जैकी श्रॉफ के फार्म की किचन, धर्मेंद्र की तस्वीर से सजाया कमरा

मिट्टी के बर्तन,लकड़ी की छत…ऐसी है जैकी श्रॉफ के फार्म की किचन, धर्मेंद्र की तस्वीर से सजाया कमरा

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ अपना अधिकतर फ्री समय अपने फार्महाउस पर बिताना पसंद करते हैं। एक्टर ने मुंबई की चकाचौंध से दूर अपना एक अलग आशियाना बनाया है जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ जीव, जानवर और पक्षियों के रहने की जगह भी है। 

Usha ShrivasWed, 22 Oct 2025 03:29 PM
1/9

जैकी श्रॉफ का आलीशान फार्म हाउस

फराह खान के नए व्लॉग में जैकी श्रॉफ का आलीशान फार्म हाउस दिखाया गया है। इस फार्म हाउस उनके साथी पक्षी और अन्य जीव हैं।

2/9

किचन

मिट्टी के बर्तन,लकड़ी की छत…ये जैकी श्रॉफ के फार्म की किचन है। जग्गू दादा अपने ही फार्म पर उग रही सब्जियों, पत्तियों की साग बनाते हैं।

3/9

किचन का चूल्हा

ये किचन का चूल्हा है। यहां उनकी हेल्पर कुकिंग करती है। यहीं बने खाने को जग्गू दादा सुकून से खाते हैं। उन्हें देसी स्टाइल में रहना और खाना पसंद है। उनके इस फार्म हाउस पर तोते, खरगोश, बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर भी रहते हैं।

4/9

&nbsp;जैकी श्रॉफ और फराह खान

यहां जैकी श्रॉफ, फराह खान को पेड़ों की पत्तियों से भाजी बनाने का तरीका समझा रहे हैं। साथ में उनकी कुक और दिलीप भी नजर आ रहे हैं। आस-पास मिट्टी के बर्तन देखे जा सकते हैं।

5/9

लंच टाइम

ये लंच टाइम है। ये खाट जग्गू दादा की डाइनिंग टेबल है। फराह खान और दिलीप ने जग्गू दादा के फार्म हाउस पर पत्तियों से बनी भाजी और बैंगन के भर्ते का स्वाद चखा।

6/9

होटल से कम नहीं है

फार्म हाउस अंदर से किसी होटल से कम नहीं है। इस कमरे को साधारण रखा गया है। जैसा जग्गू दादा को पसंद है।

7/9

धर्मेंद्र की तस्वीर

जैकी दादा के इस कमरे में एक्टर धर्मेंद्र के जवानी के दिनों की तस्वीर भी है। इसके अलावा कई एक्टर्स दीवार पर नजर आ रहे हैं।

8/9

स्टैचू

ये जग्गू दादा का स्टैचू टाइप आइटम है जिसे घर में सजाने के लिए रखा गया है। फराह खान को पहले लगा था कि ये कोई शख्स बैठा हुआ है।

9/9

स्विमिंग पुल

ये इस फार्म हाउस का बड़ा सा स्विमिंग पुल है। जैकी और टाइगर श्रॉफ अक्सर यहीं अपना अधिकतर समय बिताते हैं।

