बॉलीवुड के इस पार्टी सॉन्ग में हैं असमिया लोकगीत की लाइन्स, जमकर किया होगा डांस, पर क्या जानते हैं मतलब?

साल 2007 में शाहिद कपूर और करीना कपूर की रॉम-कॉम फिल्म जब वी मेट रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी के साथ-साथ फिल्म के गानों को भी खूब पसंद किया गया।
इस फिल्म के एल्बम में रोमांटिक से लेकर पार्टी सॉन्ग्स तक, सारे फ्लेवर थे। आज हम आपको इसी फिल्म के पार्टी सॉन्ग का एक दिलचस्प फैक्ट बता रहे हैं।
हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उसका टाइटल है मौजा ही मौजा। आपने ये गाना बहुत बार सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि इस गाने की शुरुआत एक असमिया लोकगीत से होती है।
इस गाने की शुरुआत में म्यूजिक के साथ कुछ ऐसे बोल आते हैं जो हिंदी या पंजाबी नहीं हैं। ये बोल हैं- "ताते बोही बोही रॉड दे” “रोदाली ई रॉड दे, ताते बोही बोही रॉड दे।" ये पंक्तियां बच्चे वहां तब गाते हैं जब लगातार बारिश हो रही होती है और धूप नहीं निकलती है।
ये बोल असमिया लोकगीत की पंक्तियां हैं जो असम में बच्चों द्वारा धूप बुलाने के लिए गाई जाती हैं। धूप को असमिया में 'रोद' कहते हैं, और इन पक्तियों में प्यार से धूप को 'रोदाली' कहा जा रहा है। इन लाइनों को बच्चे कविता की तरह इस्तेमाल करते हैं और बारिश के बीच धूप निकलने की कामना करते हैं ताकि वो धूप सेक सकें और बाहर खेल सकें।
मौजा ही मौजा में आपको लगभग पूरा गाना पंजाबी और इंग्लिश में मिलेगा, असमिया लोकगीत की पंक्तियों का इस्तेमाल हुक की तरह किया गया है।
इस गाने का म्यूजिक तैयार किया है प्रीतम ने। वहीं, गाने में आवाज मीका सिंह की है। गाने के बोल लिखे हैं- इरशाद कामिल ने। ये गाना फिल्म के अंत में आता है।
इस फिल्म की बात करें तो फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में करीना कपूर का किरदार काफी लड़कियों का आइडल बन गया था। वहीं, शाहिद कपूर को भी फिल्म में खूब पसंद किया गया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।