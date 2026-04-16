बॉलीवुड के इस पार्टी सॉन्ग में हैं असमिया लोकगीत की लाइन्स, जमकर किया होगा डांस, पर क्या जानते हैं मतलब?

धूप के लिए गाना

ये बोल असमिया लोकगीत की पंक्तियां हैं जो असम में बच्चों द्वारा धूप बुलाने के लिए गाई जाती हैं। धूप को असमिया में 'रोद' कहते हैं, और इन पक्तियों में प्यार से धूप को 'रोदाली' कहा जा रहा है। इन लाइनों को बच्चे कविता की तरह इस्तेमाल करते हैं और बारिश के बीच धूप निकलने की कामना करते हैं ताकि वो धूप सेक सकें और बाहर खेल सकें।