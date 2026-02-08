Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनभारत के 7 सबसे आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन थिएटर, मल्टीप्लेक्सों के बीच आज भी कायम है जलवा

भारत के 7 सबसे आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन थिएटर, मल्टीप्लेक्सों के बीच आज भी कायम है जलवा

भारत के कुछ सबसे आइकॉनिक मूवी थिएटर्स में कुछ ऐसे नाम शुमार हैं जिन्होंने आज तक अपना वो अंदाज नहीं छोड़ा, जिसके लिए भारतीय सिनेमाघर जाने जाते थे। तो चलिए जान लेते हैं भारत के कुछ सबसे विन्टेज फील देते सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बारे में। जल

Puneet ParasharFeb 08, 2026 06:20 pm IST
1/8

भारत के 7 सबसे आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन थिएटर्स

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने हाल ही भारत में घटती थिएटर्स की संख्या पर चिंता जताई। जावेद अख्तर जैसे इंडस्ट्री के कई दिग्गज भी इससे पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की संख्या में लगातार हो रही कमी पर फिक्र जाहिर कर चुके हैं। जाहिर है मल्टीप्लेक्स तेजी से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को निकलते जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको भारत में अभी भी मौजूद कुछ सबसे पुराने और सबसे आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बारे में पता है? चलिए आज इनके बारे में आपको बताते हैं।

2/8

राज मंदिर

लिस्ट में पहला ही नाम है राजस्थान के जयपुर में मौजूद राज मंदिर का। साल 1976 में खुले इस थियेटर का आर्किटेक्चर किसी महल जैसा है। इसके अंदर लगे विशाल झूमर और दीवारों पर की गई नक्काशी इसे बेहद रॉयल लुक देती है। इस सिंगल स्क्रीन थिएटर का इंटीरियर काफी रॉयल है और इसे 'एशिया का गौरव' कहा जाता है।

3/8

मराठा मंदिर

इसे भारत के सबसे मशहूर सिनेमा हॉल में गिना जाता है। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है क्योंकि यहां शाहरुख खान की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) पिछले 30 सालों से चल रही है। इस थिएटर में आज भी दोपहर के शो की टिकट बहुत सस्ती मिलती है।

4/8

रीगल सिनेमा

नई दिल्ली के कनॉट प्लेस (CP) में स्थित यह सिनेमा हॉल 1932 में बना था। यहां राज कपूर अपनी लगभग हर फिल्म का प्रीमियर करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कई बड़े राजनेता यहां फिल्में देखने आते थे। यह दिल्ली का पहला सिंगल स्क्रीन थियेटर था।

5/8

डिलाइट सिनेमा

दिल्ली में ही मौजूद डिलाइट सिनेमा इसके विंटेज लुक और लग्जरी के लिए जाना जाता है। दिल्ली गेट के पास स्थित इस थिएटर का आर्ट और डेकोरेशन आज भी बरकरार है। यहां का साउंड सिस्टम और एम्बियंस किसी भी मॉडर्न मल्टीप्लेक्स को टक्कर देता है।

6/8

लिबर्टी सिनेमा

मुगल-ए-आजम जैसी क्लासिक फिल्म यहां सालों तक चली थी। साल 1947 में भारत की आजादी वाले साल में ही इसे तैयार किया गया था। इसीलिए इसका नाम 'लिबर्टी' रखा गया। इसे भी भारत के कुछ चुनिंदा आइकॉनिक थिएटर्स में गिना जाता है।

7/8

मेट्रो सिनेमा

यह कोलकाता के सबसे पुराने और शानदार सिनेमा घरों में से एक है। कोलकाता का मेट्रो सिनेमा 1935 में मेट्रो गोल्डविन मेयर ने बनवाया गया था। इसकी खूबसूरत सीढ़ियां और पुराने जमाने का फर्नीचर आपको 1930 के दशक में ले जाता है।

8/8

एवरेस्ट टॉकीज

यह थिएटर आज भी अपनी पुरानी परंपरा और कम कीमतों के चलते फिल्म प्रेमियों की पसंद बना हुआ है। कम लोग जानते हैं कि बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में बना यह सिनेमाघर करीब 80 साल से भी ज्यादा पुराना है।