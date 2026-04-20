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भारत के टॉप 7 शहर जहां ज्यादा सुने जाते हैं अलका याज्ञनिक के गाने, गेस करें कौन सा सॉन्ग नंबर 1

अलका याज्ञनिक के गाने भारत के किन 7 शहरों में ज्यादा सुने जा रहे हैं, अगर आप गाने सुनने और देखने के शौकीन हैं तो ये डेटा आपको इंट्रेस्टिंग लग सकता है।

Kajal SharmaApr 20, 2026 01:17 pm IST
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कौन से हैं वो शहर जहां ज्यादा सुने जा रहे अलका के गाने?

यूट्यूब चार्ट्स आर्टिस्ट, म्यूजिक वीडियोज और गानों से जुड़ा डेटा कलेक्ट करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस गाने को कितने व्यूज मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा अलका याज्ञनिक को सुना जा रहा है। टॉप शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर पटना है। बाकी 6 कौन से शहर हैं, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि अलका याज्ञनिक का कौन सा गाना यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा और सुना जाता है।

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पटना

भारत में अलका याज्ञनिक के किस शहर में सबसे ज्यादा सुने जाते हैं तो इसका जवाब है पटना। यहां 22 मार्च से 18 अप्रैल 2026 तक अलका याज्ञनिक को 109 मिलियन व्यूज मिले हैं। हालांकि जब भोजपुरी गानों की बारी आती है अलका पीछे छूट जाती हैं। अगर पटना में टॉप आर्टिस्ट की बात करें तो शिल्पी राज हैं।

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लखनऊ

इस लिस्ट में दूसरा नाम लखनऊ का है। लखनऊ वाले भी अलका के गाने यूट्यूब पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। लखनऊ वालों ने 97.5 मिलियन व्यूज दिए हैं। हालांकि वहां भी लोग भोजपुरी गानों में इंट्रेस्टेट ज्यादा ले रहे हैं। शिल्पी राज यहां भी नंबर 1 हैं।

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दिल्ली

अलका याज्ञनिक के गाने देखने और सुनने वालों में दिल्ली के लोग नंबर 3 पर हैं। यहां उन्हें 91.9 मिलियन व्यूज मिले हैं।

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इंदौर

लिस्ट में चौथे नंबर पर इंदौर है। यहां के लोग अलका याज्ञनिक के गाने एंजॉय कर रहे हैं। इस शहर में उनको 82.04 मिलियन व्यूज मिले हैं।

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आगरा

आगरा वाले अलका याज्ञनिक के गाने सुनने के मामले में 5 नंबर पर हैं। यहां उन्हें 81.4 मिलियन व्यूज मिले हैं।

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पुणे

अलका याज्ञनिक के गाने पसंद करने वालों में छठवां नंबर पुणे का है। यहां उन्हें 72.2 मिलियन व्यूज मिले हैं।

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जयपुर

टॉप 7 लिस्ट में जयपुर का नाम बॉटम में है। अलका याज्ञनिक के गानों को यहां 52.1 मिलियन व्यूज मिले हैं।

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कौन सा गाना नंबर 1

अलका याज्ञनिक के सारे गानों में जिस गाने को सबसे ज्यादा सुना गया है, वो है 'दिल लगा लिया' यह गाना दिल है तुम्हारा मूवी का है। सॉन्ग प्रीति जिंटा और जिमी शेरगिल पर फिल्माया गया है। अलका याज्ञनिक के साथ इसे उदित नारायण ने गाया है। इसका म्यूजिक नदीम श्रवण का है। गाना समीर ने लिखा है। वहीं दूसरे नंबर पर क्योंकि फिल्म का गाना दिल के बदले सनम है। नोट: डेटा यूट्यूब चार्ट्स से लिया गया है।

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