भारत के टॉप 7 शहर जहां ज्यादा सुने जाते हैं अलका याज्ञनिक के गाने, गेस करें कौन सा सॉन्ग नंबर 1

कौन से हैं वो शहर जहां ज्यादा सुने जा रहे अलका के गाने?

यूट्यूब चार्ट्स आर्टिस्ट, म्यूजिक वीडियोज और गानों से जुड़ा डेटा कलेक्ट करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस गाने को कितने व्यूज मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा अलका याज्ञनिक को सुना जा रहा है। टॉप शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर पटना है। बाकी 6 कौन से शहर हैं, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि अलका याज्ञनिक का कौन सा गाना यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा और सुना जाता है।